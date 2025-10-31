Laurea in Scienze Economiche a Venezia: Guida al Percorso Formativo e Opportunità Professionali

Il corso di laurea in scienze economiche offre un’opportunità unica di formazione accademica e professionale a Venezia.

Con una durata di tre anni e il conseguimento di 180 crediti, questo programma è progettato per preparare gli studenti a una carriera nel mondo economico.

La decisione di iscriversi a questo corso rappresenta un passo importante verso il futuro, in un contesto accademico che stimola il pensiero critico e l’analisi approfondita delle dinamiche economiche.

Perché scegliere scienze economiche

Studiare scienze economiche consente di acquisire competenze fondamentali per comprendere e analizzare i fenomeni economici contemporanei. Questa formazione risulta particolarmente vantaggiosa in un mercato del lavoro sempre più competitivo e in evoluzione.

Un approccio pratico e teorico

Il curriculum del corso integra teoria economica e applicazioni pratiche, attraverso laboratori e stage che offrono un’esperienza diretta nel settore. Gli studenti possono così mettere in pratica quanto appreso in aula, aumentando le proprie possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

Opportunità di networking

Un evento chiave per gli studenti è il Career Day, che si tiene annualmente e consente di entrare in contatto con oltre 50 aziende italiane e internazionali. Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 novembre a Venezia, seguito da una sessione virtuale il 20 novembre.

Come iscriversi e scadenze

Per partecipare, gli studenti possono consultare il sito ufficiale dell’ateneo per informazioni dettagliate sulle modalità di iscrizione e sulle scadenze da rispettare. È fondamentale seguire le procedure indicate per assicurare un accesso regolare al corso.

Contatti e supporto

Per ulteriori informazioni, gli studenti possono contattare la segreteria del campus all’indirizzo email [email protected]. Inoltre, per chi è interessato a tirocini nel settore economico, è disponibile un servizio dedicato tramite l’email [email protected].

Il sito web dedicato al corso, www.unive.it/cdl/etr4, offre un panorama completo delle opportunità disponibili e dei requisiti necessari per l’iscrizione.