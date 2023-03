Le 5 migliori teorie su chi ha creato Bitcoin

Bitcoin ha cambiato radicalmente il modo in cui milioni di persone in tutto il mondo scelgono di scambiarsi valore. Il suo fondatore, Satoshi Nakamoto, ha fatto di tutto per nascondere la loro identità.

L’intero concetto di Bitcoin era un mezzo per eliminare la dipendenza da intermediari di terze parti. Nascondendo la loro identità con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, il creatore di Bitcoin ha permesso a Bitcoin di crescere organicamente attraverso il consenso della comunità piuttosto che la necessità di una figura centrale che lo dirigesse.

Tuttavia, ciò non ha impedito alle persone di speculare sull’identità della persona dietro Bitcoin. Oggi esaminiamo cinque delle teorie del complotto più popolari riguardanti Satoshi Nakamoto.

Satoshi era anonimo per progettazione

Il design di Bitcoin rimuove un punto centrale di fallimento e influenza, che consente a Bitcoin di rimanere decentralizzato nel senso più puro. Satoshi alla fine ha fatto un passo indietro dal progetto il 23 aprile 2011, annunciando in una e-mail allo sviluppatore di Bitcoin Mike Hearn che “sono passato ad altre cose” e “È in buone mani”.

Nonostante il design di Bitcoin per mantenere anonimo il suo creatore, sono apparse una serie di teorie diverse su chi potrebbe essere il misterioso creatore. Ecco 5 delle teorie più popolari sull’identità di Satoshi Nakamoto.

1. Hal Finney

L’impatto di Hal Finney su Bitcoin, che sia stato o meno il suo creatore, è inconfondibile. È stata la prima persona a ricevere una transazione bitcoin, uno dei primi scrittori di codice per la blockchain e ampiamente ritenuta la seconda persona a scaricare ed eseguire una copia della blockchain dopo Satoshi. Una mente brillante i cui contributi allo sviluppo iniziale di Bitcoin saranno sempre ricordati.

La vicinanza di Finney al primo sviluppo di Bitcoin lo rende uno dei principali sospettati di essere il creatore di Bitcoin. È ipotizzabile che abbia usato lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto per mantenere l’attenzione sul progetto.

Un altro legame significativo che Hal Finney condivide con il creatore di Bitcoin è che la scomparsa di Satoshi Nakamoto dal progetto coincide con la progressione della SLA di Finney. A Finney è stata inizialmente diagnosticata la SLA nell’agosto 2009, sette mesi dopo il lancio della blockchain di Bitcoin. Alla fine ha ceduto alla malattia nell’agosto 2014. Qualunque sia la verità, i suoi contributi a Bitcoin hanno contribuito a rendere Bitcoin quello che è oggi.

2. Nick Szabo

Nick Szabo è un potenziale candidato per essere il misterioso Satoshi Nakamoto. È uno scienziato informatico, crittografo, cypherpunk e ha lavorato a stretto contatto su progetti di valuta digitale pre-Bitcoin. È anche accreditato per aver sviluppato per la prima volta il concetto di contratti intelligenti nel 1996 per il diritto contrattuale e i protocolli di commercio elettronico tra estranei digitalmente.

Dopo essersi laureato in informatica presso l’Università di Washington nel 1989, Szabo è andato a lavorare per David Chaum presso DigiCash Inc. Qui è stato direttamente esposto a protocolli crittografici che avrebbero protetto e mantenuto anonime le transazioni per i pagamenti digitali.

La familiarità di Szabo nel lavorare con le valute digitali e le difficoltà tecniche che presentano lo rendono un candidato forte per essere il creatore di Bitcoin. Tuttavia, il suo background cypherpunk e la sua storia di lavoro con pagamenti anonimi a DigitCash hanno portato alcuni a credere che desiderasse rimanere anonimo.

3. Craig Wright

Trovare qualcuno più antipatico nella comunità Bitcoin di Craig Wright è difficile. Laddove ogni altro candidato in questa lista ha negato di essere il creatore di Bitcoin, Craig Wright ha abbracciato il titolo e ha intentato cause per diffamazione contro coloro che suggerirebbero il contrario.

È uno scienziato informatico australiano che ha lavorato nel settore IT per OzEmail, K-Mart e Australian Securities Exchange. È anche responsabile dell’hard fork sulla blockchain di Bitcoin Cash noto come Bitcoin Satoshi Vision (BSV) il 15 novembre 2018.

La sua principale affermazione di essere Satoshi è stata attraverso un post che ha fatto sul suo blog nel maggio 2016, dove ha pubblicato un messaggio con una firma crittografica utilizzando chiavi private create durante i primi giorni di Bitcoin che sono collegati a Satoshi. Tuttavia, è stato successivamente rivelato che il suo post sul blog e la crittografia pubblica delle chiavi erano stati retrodatati e molto probabilmente fraudolenti.

Non riuscendo a stabilire prove credibili, Wright si è rivolto a citare in giudizio chiunque lo screditasse, incluso il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin e i noti bitcoiner Peter McCormack e Hodlonaut. Sfortunatamente per Craig Wright, non troverai molte persone che hanno veramente creato Bitcoin.

4. Dorian Nakamoto

Nel marzo 2014, Newsweek ha pubblicato un articolo dichiarando di aver risolto l’enigma. Hanno annunciato che credevano che l’illusorio creatore di Bitcoin non fosse altri che il 64enne giapponese americano, Dorian Nakamoto. Un residente della California che si era laureato in fisica al Politecnico della California e aveva trascorso del tempo a lavorare su progetti di difesa classificati.

La sua educazione in fisica, il cognome e l’indirizzo provengono dalla stessa area di Hal Finney. Ciò ha portato molti a credere che fosse il fondatore di Bitcoin.

La pubblicazione dell’articolo di Newsweek ha mandato in delirio la comunità cripto e i media mainstream. Il mondo è sceso su Dorian Nakamoto, ed è stato immediatamente messo sotto i riflettori. Indipendentemente dal fatto che sia o meno il creatore di Bitcoin, il doxing di Newsweek del suo indirizzo ha sconvolto molti Bitcoiner. Di conseguenza, Andreas Antonopolous ha creato un fondo compensativo che ha raccolto oltre 67 BTC per i problemi di Dorian Nakamoto.

5. La NSA

Questa è una delle teorie più stravaganti sul creatore di Bitcoin, ma ci sono alcuni motivi per cui potrebbe essere considerata un’opzione. Da un aspetto tecnico, è stata la NSA a sviluppare per prima l’algoritmo di hashing SHA-256 nel 2001 che fondamentalmente è alla base dell’architettura di Bitcoin. Pertanto, il creatore di Bitcoin avrebbe dovuto avere familiarità con esso durante lo sviluppo del software.

La NSA e la più ampia comunità di intelligence degli Stati Uniti trarrebbero beneficio dall’avere un’infrastruttura finanziaria in grado di spostare facilmente denaro attraverso i confini senza lo sguardo vigile della finanza centralizzata e delle banche internazionali.

Ironia della sorte, il contrario può anche essere considerato un motivo per sostenere questa teoria. Ogni transazione sulla blockchain di Bitcoin è registrata e visibile a tutti. Con l’assistenza dei fornitori di blockchain forensi, la comunità di intelligence degli Stati Uniti sarebbe in grado di registrare attivamente e in modo affidabile ogni transazione effettuata da chiunque scelga.