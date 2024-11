Introduzione alle elezioni presidenziali americane

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti rappresentano un momento cruciale non solo per la politica interna, ma anche per l’economia globale. Con la scelta tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris, gli investitori si trovano a dover analizzare diversi scenari che potrebbero influenzare i mercati finanziari. In questo articolo, esploreremo le possibili reazioni dei mercati in base ai diversi esiti elettorali previsti dagli esperti.

Scenari elettorali e reazioni dei mercati

Secondo Karsten Junius, Chief Economist di J. Safra Sarasin, ci sono cinque scenari principali che potrebbero emergere dalle elezioni. La vittoria dei repubblicani, ad esempio, potrebbe portare a un ciclo di tagli dei tassi della Fed più breve e a un aumento dei rendimenti obbligazionari. Questo scenario è considerato il più sfavorevole per le obbligazioni, con un possibile ampliamento degli spread di credito sui mercati emergenti. Tuttavia, potrebbe anche favorire gli utili delle aziende statunitensi, portando a una sovraperformance del mercato americano rispetto al resto del mondo.

Impatto di una presidenza Trump con Congresso diviso

Se Trump dovesse vincere con un Congresso diviso, le reazioni dei mercati sarebbero più contenute. Gli spread creditizi e i movimenti delle obbligazioni statunitensi potrebbero seguire una traiettoria simile a quella di una vittoria repubblicana, ma con effetti meno pronunciati. In questo scenario, i titoli finanziari potrebbero comunque beneficiare di una minore regolamentazione e di tassi d’interesse più elevati, mentre i servizi petroliferi potrebbero mantenere livelli di sostegno simili a quelli di una vittoria repubblicana.

Le conseguenze di una vittoria democratica

Una vittoria di Kamala Harris, invece, potrebbe comportare un aumento delle tasse sulle società, con un impatto negativo sugli utili dell’S&P 500. Tuttavia, una minore incertezza politica potrebbe ridurre il premio per il rischio attualmente riflesso nel prezzo dell’oro. I settori più esposti all’aumento delle tasse sarebbero gli industriali e i finanziari, mentre i servizi di pubblica utilità potrebbero risultare meno colpiti. In questo contesto, le azioni globali potrebbero beneficiare di una minore probabilità di dazi su larga scala.

Scenario di elezione contestata e volatilità di mercato

Infine, un’elezione contestata potrebbe generare un’elevata volatilità nei mercati, con i titoli di Stato statunitensi che potrebbero beneficiare di una fuga verso la sicurezza. In questo scenario, l’oro potrebbe guadagnare valore a causa dell’aumento dell’incertezza politica. I mercati azionari, in particolare i segmenti più ciclici e i titoli finanziari, sarebbero i più esposti a un contesto di risk-off. È importante notare che, in caso di un risultato incerto, la possibilità che il vincitore non venga annunciato immediatamente potrebbe portare a ulteriori tensioni nei mercati.