Le migliori azioni da acquistare a giugno sono le azioni auree che recentemente sono rimbalzate mentre i rendimenti dei Treasury si sono ritirati dai massimi. Le principali scorte d’oro probabilmente apriranno la strada nel caso in cui questo rimbalzo continui.

Newmont Corporation

Le stime degli analisti per Newmont si sono mosse al rialzo negli ultimi mesi, nonostante il pullback dei mercati dell’oro.

Attualmente, la società dovrebbe riportare utili di $ 4,12 per azione nell’anno in corso e $ 4,18 per azione nel prossimo anno, quindi il titolo è scambiato a 16 forward P / E.

Mentre Newmont non è estremamente economico, i commercianti sono pronti a pagare un premio per una delle principali società di estrazione dell’oro del mondo.

Il titolo rimarrà una delle principali scommesse sul potenziale rialzo nei mercati dell’oro a causa delle dimensioni di Newmont e del suo portafoglio diversificato di miniere.

Barrick Gold

Barrick Gold è un altro titolo d’oro leader che sta cercando di rimbalzare dopo il recente forte pullback. Attualmente, Barrick Gold è scambiato a 16 forward P/E, in linea con Newmont.

Le stime degli analisti per Barrick Gold si sono mosse un po ‘più in basso negli ultimi mesi, e resta da vedere se questa tendenza cambierà nelle prossime settimane nel caso in cui i prezzi dell’oro rimangano vicini ai livelli attuali.

Allo stesso tempo, il titolo rimarrà una scommessa solida sui mercati dell’oro per le stesse ragioni di Newmont. Una valutazione ragionevole e il portafoglio diversificato di miniere serviranno da forti catalizzatori per Barrick nel caso in cui il prezzo dell’oro continui a salire e si stabilizzi al di sopra dei recenti massimi vicino al livello di $ 1865.