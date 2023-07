Nel panorama dell’Internet of Things, l’anno 2023 si presenta come un periodo cruciale per l’emergere delle migliori startup. Grazie alla crescita esponenziale delle tecnologie connesse, aziende innovative si stanno impegnando nel creare soluzioni che rivoluzioneranno numerosi settori. Le Migliori Startup Di Internet Of Things Nel 2023 saranno quelle capaci di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato, implementando strategie di business all’avanguardia e offrendo prodotti altamente performanti e sofisticati. Queste aziende si concentreranno sulla creazione di dispositivi intelligenti che si integrano perfettamente nelle nostre vite quotidiane, facilitando le nostre attività e migliorando l’efficienza operativa nelle varie industrie. Saranno in grado di offrire soluzioni personalizzate e scalabili, supportate da algoritmi avanzati e analisi dati predictive. Il settore dell’Internet of Things si conferma dunque come uno dei più promettenti e dinamici del panorama tecnologico, in cui le Migliori Startup avranno un ruolo chiave nello sviluppo di soluzioni che cambieranno il modo in cui interagiamo con il mondo digitale e fisico.

Le Migliori Startup Di Internet Of Things Nel 2023

Platform Science – Trasforma l’esperienza di guida con la massima tecnologia e controllo

Hai mai desiderato avere il controllo completo della tecnologia nella tua cabina? Con Piattaforma Scienza, questo diventa realtà. Siamo un’azienda altamente valutata con una valutazione di 4.9, lo stesso investitore di Flexport, leader nel settore. Mettiamo a disposizione dei conducenti un’esperienza di guida eccezionale, offrendo loro l’opportunità di avere il controllo completo della nostra tecnologia all’avanguardia. La nostra piattaforma aperta unica nel suo genere consente ai conducenti di acquisire, analizzare e applicare una vasta gamma di dati, migliorando così le prestazioni, la conformità, la gestione del tempo e i risparmi. Siamo attivi nel settore del software SaaS per il trasporto, l’internet delle cose e la logistica.

Memfault – Rivoluziona la creazione di software per dispositivi IoT affidabili

Sei un sviluppatore di dispositivi IoT alla ricerca di software affidabile? Memfault è qui per te. Siamo un’azienda finanziata di recente con una valutazione di 4.9, lo stesso investitore di Airbnb. La nostra piattaforma è stata progettata per consentire ai team di costruire dispositivi robusti con software su larga scala. Crediamo che l’ingegneria dell’affidabilità dei dispositivi sia vitale per il futuro degli sviluppatori IoT e dispositivi edge, e per questo abbiamo creato Memfault. Fondata da ex ingegneri di Fitbit, Pebble e Oculus, abbiamo una vasta esperienza nel settore. Offriamo funzionalità di monitoraggio delle prestazioni, debug dei dispositivi e aggiornamenti OTA integrati, per permettere il massimo controllo e operatività proattiva dei dispositivi.

inMarket – Connetti marchi e consumatori per esperienze coinvolgenti

Con inMarket, i marchi possono connettersi con i consumatori nei momenti che contano di più. Siamo un’azienda altamente valutata con una valutazione di 4.2. Utilizziamo dati verificati e in tempo reale di comScore provenienti da 50 milioni di integrazioni first-party con le app più popolari al mondo per identificare e coinvolgere i consumatori in ogni fase del ciclo di acquisto. Le nostre esperienze coinvolgenti guidano a un enorme ritorno sugli investimenti per i migliori marchi globali.

C3.ai – Trasforma la tua azienda con l’intelligenza artificiale

Vuoi trasformare la tua azienda con l’intelligenza artificiale? C3.ai è qui per aiutarti. Siamo un’azienda leader nel settore del software di intelligenza artificiale aziendale, con una valutazione di 4.8. La nostra C3 AI Suite offre servizi completi per creare applicazioni AI su scala aziendale fino a 100 volte più velocemente rispetto agli approcci alternativi. Grazie al nostro livello di astrazione rivoluzionario, i nostri servizi migliorano la produttività degli scienziati dei dati e degli sviluppatori di applicazioni. La suite supporta qualsiasi settore industriale, offrendo applicazioni AI preconfigurate per la manutenzione predittiva, il rilevamento delle frodi, l’ottimizzazione delle reti di approvvigionamento e molto altro ancora.

Bugcrowd– Quando gli hacker lavorano per te, sei sempre un passo avanti. Gestisci con facilità dati altamente sensibili.

In un mondo in cui ogni software contiene difetti di sicurezza e gli attacchi alle aziende sono più numerosi dei difensori, Bugcrowd si pone come il principale mercato per i test di sicurezza web, mobile, codice sorgente e applicazioni lato client. Sfruttando i programmi di bug bounty crowdsourcing di Facebook, Paypal e Google, abbiamo creato una piattaforma che unisce una tecnologia di segnalazione delle vulnerabilità all’avanguardia alla più grande comunità di ricercatori del pianeta.

DIMO– L’infrastruttura digitale per oggetti in movimento.

DIMO è il motore che sta spingendo lo sviluppo dei servizi di mobilità di prossima generazione. La nostra missione è quella di connettere i conducenti e i loro dati con gli sviluppatori e i produttori, creando così la più grande e utile rete IoT di dispositivi, a partire dalle auto. Offriamo una soluzione completa per i proprietari e gli operatori di veicoli che desiderano raccogliere, utilizzare e monetizzare i dati generati dalle loro auto. Con la nostra piattaforma, i veicoli si connettono in modo sicuro tramite un’API semplice da utilizzare o tramite un hardware plug-and-go. La nostra tecnologia, basata su open source, garantisce la privacy degli utenti, permette la proprietà degli utenti sulla rete e offre una solida base per lo sviluppo di nuove applicazioni.

D2iQ– La principale piattaforma Kubernetes indipendente.

D2iQ semplifica e automatizza le complesse attività necessarie per utilizzare Kubernetes su larga scala, riducendo il carico operativo e il costo totale di possesso. Grazie alla nostra esperienza pluriennale nel settore del cloud computing e all’affrontare le implementazioni più complesse e mission-critical, siamo diventati i pionieri dell’infrastruttura di Kubernetes. Siamo presenti negli Stati Uniti, in Germania e nel Regno Unito, pronti ad offrirti il supporto che serve per realizzare le tue idee più ambiziose.

Raydiant– Crea esperienze interattive straordinarie nei luoghi reali!

Più della metà dei nuovi televisori viene venduta alle imprese. E noi, da Raydiant, vogliamo sfruttare appieno il potenziale di quegli schermi portando il potere di spingere i contenuti su qualsiasi display, in modo rapido e semplice. Collegando gli schermi alla nostra piattaforma cloud, Raydiant mette nelle mani degli utenti il controllo di decine, centinaia o migliaia di schermi. Fondata nel 2017, abbiamo ottenuto il sostegno finanziario di importanti investitori strategici e tecnologici, come Bloomberg, Inc., Transmedia Capital, 8VC, Atomic VC e Ron Conway.