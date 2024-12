La contrazione dell’economia europea

Nel mese di novembre, l’economia dell’eurozona ha mostrato segnali preoccupanti, scivolando nuovamente in contrazione. L’indice HCOB Pmi dell’attività terziaria, un indicatore chiave della salute economica, è sceso sotto la soglia critica di 50 punti, attestandosi a 49,5, rispetto ai 51,6 di ottobre. Questo rappresenta il valore più basso registrato negli ultimi dieci mesi, evidenziando una fase di stagnazione che potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato del lavoro e sulla crescita complessiva della regione.

Le reazioni dei mercati finanziari

Le borse asiatiche hanno chiuso in modo contrastato, con Hong Kong che ha mantenuto i suoi livelli e Shanghai che ha registrato un calo. Gli investitori stanno ora attendendo misure di stimolo dalla Cina, sperando che possano contribuire a rivitalizzare l’economia globale. In Europa, le borse hanno aperto in rialzo, con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha mostrato un progresso dello 0,6%, raggiungendo i 34.050 punti. Questo rialzo potrebbe essere interpretato come una reazione positiva alle aspettative di politiche monetarie più accomodanti.

Le prospettive future e le dichiarazioni della Fed

Mary Daly, presidente della Fed di San Francisco, ha recentemente dichiarato che un possibile taglio del tasso di interesse non è garantito per questo mese. Questa affermazione ha suscitato preoccupazioni tra gli investitori, che temono che una politica monetaria restrittiva possa ulteriormente rallentare la crescita economica. Le incertezze legate alle politiche monetarie e fiscali, insieme alla contrazione dell’attività economica, pongono interrogativi sulle prospettive future dell’eurozona e sulla capacità di recupero della regione.