Accordo strategico tra Leonardo e GDHF

Leonardo, leader nel settore della fornitura di elicotteri, ha recentemente siglato un accordo quadro con GDHF per la fornitura di dieci elicotteri AW189. Questi velivoli sono destinati principalmente al trasporto offshore, con consegne programmate tra il 2027 e il 2029. Questo accordo rappresenta un passo significativo per Leonardo, che continua a consolidare la sua posizione nel mercato degli elicotteri, in particolare nel supporto all’industria energetica.

Crescita del mercato degli elicotteri offshore

Il mercato del supporto aereo per l’industria energetica è previsto in forte crescita nei prossimi cinque anni. Questa espansione è alimentata da nuovi settori di sviluppo, come il supporto ai campi eolici e le operazioni di Ricerca e Soccorso (SAR) in mare. Con circa 500 elicotteri attualmente in servizio per il trasporto offshore, Leonardo si posiziona come l’azienda leader in questo segmento, dimostrando una notevole esperienza e affidabilità.

Prestazioni degli AW189 nel settore energetico

Ad oggi, più di 90 elicotteri AW189 sono stati consegnati a operatori in tutto il mondo, con circa 50 di essi utilizzati specificamente per il trasporto offshore. Questi elicotteri hanno accumulato oltre 155.000 ore di volo, evidenziando la loro efficienza e capacità operativa. La versatilità degli AW189 li rende ideali per le sfide del settore energetico, contribuendo a garantire operazioni sicure e tempestive.

Impatto sul mercato azionario e prospettive future

Nonostante l’annuncio dell’accordo, Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,2% nel giorno delle elezioni statunitensi, con Ferrari che ha registrato un forte ribasso dopo la pubblicazione della trimestrale. Tuttavia, l’indice Ism servizi statunitense ha mostrato una crescita significativa, la più veloce degli ultimi due anni, suggerendo un contesto economico in evoluzione. Con l’entrata di nuove società nel mercato e l’aumento della domanda di servizi aerei, il futuro del settore degli elicotteri appare promettente.