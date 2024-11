Un accordo strategico per il futuro

Leonardo, leader nel settore della difesa e dell’aviazione, ha recentemente siglato un accordo quadro con GDHF per la fornitura di 10 elicotteri AW189. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso l’espansione delle operazioni di supporto nel settore energetico offshore, con consegne programmate tra il 2027 e il 2029. Gli AW189 sono noti per la loro versatilità e capacità operativa, rendendoli ideali per le esigenze di trasporto in ambienti difficili.

Prospettive di crescita nel mercato energetico

Il mercato del supporto aereo per l’industria energetica è previsto crescere in modo significativo nei prossimi cinque anni. Questa crescita sarà alimentata da nuovi settori di sviluppo, tra cui il supporto ai campi eolici e le operazioni di Ricerca e Soccorso (SAR) in mare. Con circa 500 elicotteri attualmente in servizio per il trasporto offshore, Leonardo si posiziona come l’azienda leader in questo segmento, offrendo soluzioni innovative e affidabili per le esigenze del mercato.

Prestazioni degli AW189 nel settore offshore

Attualmente, più di 90 AW189 sono stati consegnati a operatori in tutto il mondo, con circa 50 di essi utilizzati specificamente per il trasporto offshore. Questi elicotteri hanno accumulato oltre 155mila ore di volo in questo segmento, dimostrando la loro robustezza e affidabilità. La capacità di operare in condizioni avverse e la tecnologia avanzata integrata negli AW189 li rendono una scelta privilegiata per le aziende che operano nel settore energetico.

Impatto sul mercato e sulle azioni

Il recente accordo di Leonardo ha attirato l’attenzione degli investitori, specialmente in un contesto di mercato volatile. Il , Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,2% nel giorno delle elezioni statunitensi, evidenziando l’incertezza economica globale. Nonostante ciò, l’andamento delle azioni di Leonardo potrebbe beneficiare di questo accordo, poiché il mercato degli elicotteri per il supporto energetico continua a espandersi. Tuttavia, la performance di aziende come Ferrari, che ha visto un calo dopo la trimestrale, dimostra che il mercato è influenzato da molteplici fattori.