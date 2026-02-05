L’era dei B&B a Roma: una crisi post Giubileo

Negli ultimi anni, il fenomeno dei Bed and Breakfast ha subito notevoli cambiamenti, specialmente nelle grandi città italiane, come Roma.

Questo settore, che inizialmente sembrava promettente, ha visto un repentino declino dopo la conclusione del Giubileo, un evento che avrebbe dovuto rilanciare il turismo nella Capitale. Con la chiusura della Porta Santa, molte strutture dedicate agli affitti brevi hanno deciso di riprendere il loro utilizzo originale come appartamenti residenziali.

Un cambiamento di direzione nel mercato

Secondo le statistiche raccolte dal portale SoloAffitti, il ha visto un incremento significativo nel numero di immobili tornati disponibili per contratti residenziali. Già nei primi mesi dell’anno, si registrava un aumento di 3.579 unità rispetto all’anno precedente. Questo trend ha continuato a crescere, con previsioni che stimano fino a 15.000 nuovi contratti residenziali nel quarto trimestre, segnando un cambiamento radicale nel panorama degli affitti a Roma.

I ‘pentiti’ del Giubileo

Molti proprietari di B&B, definiti dai media come i “pentiti del Giubileo”, hanno preso la decisione di abbandonare gli affitti brevi. Le aspettative iniziali di guadagno si sono scontrate con una realtà complessa: la gestione di un B&B si è rivelata più ardua del previsto, con costi operativi elevati e una domanda di mercato volatile. Circa il 50% dei proprietari ha scelto di tornare alla locazione residenziale, trovando questa opzione più sicura e meno stressante.

Le sfide del settore B&B

Il Giubileo ha portato a Roma un gran numero di pellegrini, ma i guadagni per i proprietari di B&B sono stati inferiori alle attese. Federico Traldi, presidente dell’associazione Albaa, ha sottolineato che la spesa media dei pellegrini è inferiore rispetto a quella dei turisti tradizionali, portandoli spesso a scegliere soluzioni più economiche, come conventi o aree attrezzate per il campeggio. Con circa 45.000 strutture ricettive disponibili a Roma, l’eccesso di offerta ha contribuito a una bassa occupazione e a una diminuzione dei ricavi.

La residenza come investimento sicuro

In questo contesto, la locazione residenziale sta ritornando a essere vista come un’opzione più vantaggiosa per molti proprietari. Le preoccupazioni legate ai rischi degli affitti brevi, insieme a una regolamentazione sempre più stringente, hanno portato a una preferenza per contratti più stabili e a lungo termine. Silvia Spronelli, CEO di SoloAffitti, ha evidenziato come la crescita nel numero di affitti residenziali non sia un caso isolato, ma una tendenza ben definita che potrebbe continuare a influenzare il mercato immobiliare romano.

Prospettive future

Con l’andare del tempo, è probabile che la situazione si stabilizzi ulteriormente. Gli affitti residenziali non solo offrono una maggiore sicurezza economica, ma anche un ritorno più prevedibile sugli investimenti. Mentre il mercato dei B&B sembra essere in crisi, molti proprietari stanno riscoprendo il valore della locazione a lungo termine, contribuendo così a un possibile riequilibrio del settore immobiliare a Roma.