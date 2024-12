in

Il profilo del risparmiatore italiano

Negli ultimi tredici anni, il comportamento degli investitori fai da te in Italia ha subito notevoli cambiamenti. Secondo l’ultima indagine della Consob, i risparmiatori tendono a essere prudenti, allocando i loro fondi principalmente in fondi comuni e titoli di Stato. Questa avversione al rischio ha portato molti a evitare strumenti finanziari complessi e illiquidi, seguendo spesso i consigli delle loro banche senza considerare i potenziali conflitti d’interesse.

Preferenze di investimento in crescita

La ricerca ha rivelato che i fondi comuni hanno visto un incremento significativo nella loro incidenza, passando dal 16,6% nel 2010 al 53,8% nel 2023, sebbene ci sia stata una flessione rispetto al picco del 61% nel 2022. I titoli di Stato, invece, hanno mantenuto una posizione stabile, oscillando dal 19,3% del 2010 al 22,5% nel 2023, con un notevole aumento rispetto al 15% del 2022.

Riduzione dell’esposizione verso obbligazioni e titoli illiquidi

Un altro aspetto interessante emerso dall’analisi è la drastica riduzione dell’esposizione degli investitori verso le obbligazioni, in particolare quelle bancarie, che sono scese dal 50% all’8%. Anche i titoli illiquidi hanno subito un forte calo, passando dal 30,7% al 3,1%, mentre gli strumenti complessi sono scesi dal 17,5% al 6,3%. Questo cambiamento riflette una crescente preferenza per investimenti più sicuri e trasparenti.

Conflitti d’interesse e scelte di investimento

Un dato preoccupante è l’aumento degli investimenti caratterizzati da potenziali conflitti d’interesse, che sono passati dal 41% al 58,8%. Questo fenomeno è legato alla crescente offerta di strumenti finanziari emessi dalle stesse banche che agiscono come depositari per la clientela. La Consob ha evidenziato che i fondi comuni rappresentano l’87,7% degli strumenti in conflitto, seguiti dai certificates e dalle obbligazioni bancarie.

Conclusioni sull’andamento del risparmio retail

In sintesi, l’analisi della Consob offre uno spaccato chiaro delle scelte di investimento dei risparmiatori italiani. La preferenza per fondi comuni e titoli di Stato, insieme alla riduzione dell’esposizione verso strumenti più rischiosi, evidenzia un cambiamento significativo nel panorama degli investimenti. I risparmiatori sembrano sempre più orientati verso scelte più sicure, ma è fondamentale che siano consapevoli dei potenziali conflitti d’interesse che possono influenzare le loro decisioni finanziarie.