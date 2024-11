Il crescente interesse per il private equity

I family office a livello globale stanno mostrando un crescente interesse per il private equity, considerato un obiettivo d’investimento chiave. Secondo un recente sondaggio condotto da Bastiat Partners e Kharis Capital, circa la metà dei family office prevede di effettuare operazioni dirette, investendo in società private senza passare attraverso fondi di private equity nei prossimi due anni. Questo cambiamento di rotta evidenzia un’evoluzione significativa nel modo in cui queste entità gestiscono i loro portafogli.

Strategie innovative e investimenti diretti

Il sondaggio ha rivelato che il 40% dei family office intende aumentare gli investimenti in private equity entro il 2026. Per supportare questa transizione, molti stanno adottando strategie innovative come l’investimento diretto e la ristrutturazione creativa delle operazioni. Queste nuove pratiche non solo mirano a migliorare le performance, ma anche a rispondere a sfide come il flusso di operazioni e il networking. I family office, spesso fondati da imprenditori di successo, tendono a investire in aziende simili alle loro, sfruttando la loro esperienza e conoscenza del settore.

La formazione di comitati d’investimento

Un altro aspetto interessante emerso dal sondaggio è che oltre la metà (52%) dei family office intervistati preferisce effettuare operazioni dirette attraverso sindacati, collaborando con altri investitori. Questo approccio riflette una strategia prudente, che si affida all’esperienza di sponsor consolidati. Inoltre, per formalizzare il processo di negoziazione, un numero crescente di family office sta creando comitati di investimento e consigli di amministrazione. Infatti, il 54% dei family office nordamericani ha già istituito comitati d’investimento per valutare le opportunità di investimento.

Investimenti in nicchie emergenti

Quando si tratta di investimenti privati, i family office tendono a esplorare aree meno convenzionali, concentrandosi su classi di attività di nicchia ed emergenti. Questi approcci consentono loro di accedere a investimenti privati che offrono rendimenti interessanti e una bassa correlazione con i mercati tradizionali. Tuttavia, la grande sfida rimane quella di garantire un flusso costante di operazioni di qualità, il cosiddetto deal flow. La creazione di reti solide è fondamentale per favorire i coinvestimenti e la collaborazione in operazioni complesse.

Privacy e riservatezza

Infine, è importante notare che i family office tendono a proteggere la loro privacy e preferiscono rimanere in gran parte sconosciuti al pubblico. Questa riservatezza è parte integrante della loro strategia di investimento, consentendo loro di operare in modo più flessibile e di prendere decisioni senza la pressione esterna. Con l’aumento dell’interesse per il private equity e le operazioni dirette, i family office stanno ridefinendo il panorama degli investimenti, cercando opportunità che possano garantire rendimenti sostenibili nel lungo termine.