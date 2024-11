in

Negli ultimi anni, l’interesse per gli investimenti ESG (Environmental, Social, Governance) ha subito un’evoluzione significativa.

Mentre inizialmente c’era un forte entusiasmo, oggi il panorama è caratterizzato da una maggiore consapevolezza e complessità. Secondo una recente ricerca condotta da Anasf ed ET.Group, gli investitori retail stanno diventando più selettivi e i consulenti finanziari si trovano a dover affrontare nuove sfide nel comprendere e gestire l’universo ESG.

La crescente selettività degli investitori

La ricerca ha rivelato che circa un consulente finanziario su tre ha notato un aumento dell’interesse dei clienti verso i prodotti ESG rispetto al 2023. Tuttavia, è importante notare che questo rappresenta il valore più basso registrato negli ultimi anni, segnalando una transizione da una fase di euforia a una più pragmatica. Gli investitori ora cercano prodotti che non solo portino l’etichetta ESG, ma che dimostrino un reale impegno verso la sostenibilità.

La transizione verso investimenti sostenibili

Un dato interessante emerso dalla ricerca è che il 35% dei consulenti afferma che i clienti investono in ottica di transizione. Ciò significa che gli investitori stanno scegliendo prodotti ESG i cui asset sottostanti non sono ancora completamente sostenibili, ma sono in fase di trasformazione. Questa tendenza indica una maggiore apertura verso investimenti che possano contribuire a un futuro più sostenibile, anche se ciò comporta un certo grado di rischio.

La necessità di formazione continua

Un altro aspetto cruciale emerso dalla ricerca è la diminuzione della percezione della conoscenza dei prodotti ESG tra i consulenti. Per la prima volta negli ultimi cinque anni, è calata la percentuale di consulenti che ritiene di avere una conoscenza ottima dei prodotti ESG, mentre è aumentata quella di chi la considera sufficiente o insufficiente. Luigi Conte, presidente di Anasf, ha sottolineato l’importanza della formazione continua nel settore della consulenza. La formazione è fondamentale per aiutare i consulenti a comprendere appieno le caratteristiche dei prodotti ESG e a comunicare efficacemente il loro valore ai risparmiatori.

Il futuro della consulenza finanziaria e degli investimenti ESG

I risultati della ricerca saranno presentati ufficialmente il 19 novembre in Borsa Italiana, a Milano, durante il salone SRI. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per approfondire il cambiamento del trend ESG nel mondo della consulenza finanziaria. Con l’evoluzione delle aspettative degli investitori e la crescente complessità del mercato, i consulenti finanziari devono adattarsi e migliorare continuamente le proprie competenze per rimanere competitivi e fornire un valore reale ai propri clienti.