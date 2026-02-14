licenze statunitensi aprono il venezuelano alle grandi compagnie petrolifere

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha emesso licenze generali che permettono a cinque grandi compagnie petrolifere di riprendere attività in Venezuela.

Le autorizzazioni riguardano operazioni nel settore petrolifero e del gas, ma non sono un “via libera” totale: prevedono vincoli precisi su contratti, pagamenti e giurisdizione.

Le società coinvolte sono BP, Chevron, Eni, Repsol e Shell. La mossa arriva in un clima di tensioni commerciali, accentuate dalle restrizioni imposte da Caracas sulle esportazioni energetiche, che avevano già ridotto il volume delle vendite all’estero.

Cosa consentono le licenze

L’OFAC ha diviso le autorizzazioni in due categorie principali. La prima consente pagamenti e transazioni legate alla produzione e alla vendita di idrocarburi, purché siano rispettate modalità stringenti nella gestione dei flussi finanziari e nelle responsabilità contrattuali. La seconda autorizza interventi operativi e investimenti necessari a mantenere o rilanciare le attività, ma impone obblighi di compliance, reporting e verifica dei beneficiari finali. L’obiettivo è sostenere il ritorno degli investimenti nel paese senza però aprire la porta a elusioni o rischi legali.

Pesano soprattutto i vincoli sui pagamenti

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il percorso obbligato dei pagamenti verso il governo venezuelano o verso PDVSA: tali somme devono transitare nel Foreign Government Deposit Fund (il fondo di deposito dei governi esteri) o in altri conti indicati dal Tesoro statunitense. Questo meccanismo punta a garantire maggiore trasparenza sui ricavi petroliferi e a prevenire deviazioni di fondi verso soggetti sanzionati. Il rispetto di queste procedure finanziarie è condizione essenziale per mantenere le autorizzazioni.

Giurisdizione e clausole contrattuali

Le licenze richiedono inoltre che gli accordi con il governo venezuelano e con PDVSA siano soggetti al diritto statunitense e che eventuali controversie siano risolte nei tribunali USA. Si tratta di una scelta che sposta il rischio legale fuori dal Venezuela e che può cambiare la dinamica negoziale per gli investitori: maggiori costi per dispute, possibili esigenze di coperture assicurative o di consulenze specialistiche, e talvolta richieste di garanzie aggiuntive o di metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

Limiti sulle controparti

Le autorizzazioni escludono transazioni con entità collegate a paesi considerati sensibili dalla politica estera statunitense. In pratica sono vietati rapporti con soggetti riconducibili a Russia o Iran, e con entità legate a Cina, Corea del Nord o Cuba; sono inoltre proibite joint venture controllate da residenti in questi Stati. Questo per evitare che le attività venezuelane diventino un canale per aggirare sanzioni o rafforzare legami economici con attori sottoposti a restrizioni.

Permessi aggiuntivi: la licenza generale non basta

Anche con la licenza generale, ogni nuovo contratto con PDVSA richiederà permessi specifici dal Dipartimento del Tesoro. Non si tratta quindi di un’apertura automatica: ogni progetto sarà valutato singolarmente, con limiti temporali e ambiti di operatività ben definiti.

Impatto economico e reazioni

Per il Venezuela, la possibilità di rimettere in moto contratti e investimenti significa recuperare capacità di monetizzare risorse energetiche da cui lo Stato dipende pesantemente. Se le condizioni previste verranno rispettate, le misure potrebbero contribuire a stabilizzare i flussi commerciali regionali. Resta però cruciale assicurare che i proventi non finiscano nelle mani di soggetti sottoposti a restrizioni.

Sul fronte aziendale, Eni ha detto di valutare le opportunità offerte dalla licenza generale, mantenendo un confronto con le autorità statunitensi. In generale le major procederanno con cautela: bilanciare potenziali ritorni economici, vincoli normativi e rischi reputazionali richiederà aggiustamenti contrattuali, potenziamento delle procedure di compliance e un controllo più stringente da parte degli intermediari finanziari.

Cosa cambierà nella pratica

Per le imprese la riapertura implica adeguamenti operativi: revisioni dei contratti, nuove clausole sul foro competente, processi di due diligence rafforzati e costi più alti per implementare i controlli richiesti. L’esperienza mostra che meccanismi simili tendono ad allungare i tempi di negoziazione e ad aumentare i costi di implementazione. Le autorità, dal canto loro, proseguiranno il monitoraggio e potrebbero aggiornare le linee guida operative per chiarire limiti e obblighi. Le prossime fasi vedranno aziende e regolatori negoziare dettagli e garanzie, mentre gli investitori valuteranno se il potenziale ritorno compensa i nuovi rischi.