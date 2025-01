Un investimento strategico per il futuro

Lidl Italia ha avviato il 2025 con un piano di espansione che prevede l’apertura di 9 nuovi supermercati, un’iniziativa che porterà alla creazione di oltre 160 nuovi posti di lavoro. Questo significativo investimento, che supera i 70 milioni di euro, dimostra l’impegno dell’azienda nel rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale e nel rispondere alle esigenze dei consumatori.

Crescita continua nel settore della GDO

Negli ultimi dieci anni, Lidl ha registrato una crescita costante dei suoi investimenti, con un tasso annuo medio del 12,9%. Questo risultato supera di gran lunga le performance delle prime dieci aziende nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), che si attestano a un +8,1%. La strategia di Lidl si basa su un modello di business che punta sulla qualità dei prodotti e sull’ottimizzazione dei costi, permettendo all’azienda di mantenere prezzi competitivi e attrarre un numero sempre maggiore di clienti.

Obiettivi ambiziosi per il futuro

Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia, ha dichiarato: “L’inaugurazione di 9 nuovi supermercati in soli 15 giorni testimonia il proseguimento senza sosta del nostro piano di sviluppo che ci porterà a raggiungere i 1.000 punti vendita entro il 2030”. Questo obiettivo ambizioso è supportato da un investimento complessivo di 400 milioni di euro previsto per il secondo semestre del 2025, con l’intenzione di aprire ulteriori 40 punti vendita. Lidl non solo mira a espandere la propria rete, ma anche a migliorare e modernizzare i supermercati esistenti, garantendo così un’esperienza di acquisto sempre più soddisfacente per i propri clienti.