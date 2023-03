PostePay Evolution è la carta ricaricabile prepagata della Poste Italiane, una delle più conosciute e apprezzate dai consumatori italiani. La carta prepagata PostePay Evolution offre numerosi vantaggi, come la possibilità di effettuare pagamenti online in modo sicuro e veloce, di ricaricare altre carte PostePay o altri conti bancari, di effettuare bonifici bancari e di prelevare contanti presso gli sportelli ATM Postamat. Tuttavia, oltre ai vantaggi, ci sono anche dei limiti di PostePay Evolution che è bene conoscere prima di utilizzare la carta. In questo articolo, esamineremo tutto quello che c’è da sapere sui limiti di PostePay Evolution, dal limite di ricarica giornaliero al limite di deposito, passando per il limite di acquisti online, il limite di saldo e il limite di giacenza.

Limiti PostePay Evolution: tutto quello che c’è da sapere

Limite di ricarica giornaliero

Il limite di ricarica giornaliero di PostePay Evolution è di 999,99€. Tale limite può essere superato solo in casi particolari, come ad esempio in caso di ricariche multiple effettuate da più persone. Inoltre, ci possono essere delle limitazioni imposte dal sistema in base all’importo totale ricaricato nel corso dell’anno.

Limiti di bonifico in entrata

I bonifici in entrata su PostePay Evolution sono soggetti a dei limiti differenti a seconda della tipologia di bonifico. Per i bonifici SEPA, il limite è di 50.000 € al giorno e di 200.000 € al mese. Per i bonifici internazionali, invece, il limite è di 50.000 € al mese. Heading H2: Limite di ricarica Il limite di ricarica di PostePay Evolution è di 2.500 € al mese. Tale limite può essere superato solo in casi particolari, come ad esempio in caso di ricariche multiple effettuate da più persone.

Limite di saldo

Il limite di saldo di PostePay Evolution è di 5.000 €. Tale limite può essere superato solo in casi particolari, come ad esempio in caso di ricariche multiple effettuate da più persone.

Limite di deposito

Il limite di deposito di PostePay Evolution è di 5.000 € al mese. Tale limite può essere superato solo in casi particolari, come ad esempio in caso di ricariche multiple effettuate da più persone.

Limiti di acquisti online

Gli acquisti online con PostePay Evolution sono soggetti a un limite di 5.000 € al mese. Tale limite può essere superato solo in casi particolari, come ad esempio in caso di acquisti multipli effettuati da più persone.

Limite di giacenza

Il limite di giacenza di PostePay Evolution è di 5.000 €. Tale limite può essere superato solo in casi particolari, come ad esempio in caso di ricariche multiple effettuate da più persone.

Conclusione

In questo articolo abbiamo esaminato tutti i limiti di PostePay Evolution, dal limite di ricarica giornaliero al limite di deposito, passando per il limite di acquisti online, il limite di saldo e il limite di giacenza. È importante ricordare che i limiti possono variare a seconda della tipologia di bonifico o ricarica effettuata. Inoltre, è possibile richiedere un aumento dei limiti, sia per quanto riguarda il limite di ricarica che il limite di saldo, contattando il servizio clienti di Poste Italiane.