L’impatto reale dell’immigrazione su lavoro, innovazione e finanze pubbliche

Il tema dell’immigrazione è al centro del dibattito pubblico, tanto negli Stati Uniti quanto altrove.

In un contributo pubblicato il 23 marzo 2026, un economista di primo piano ha sintetizzato le evidenze che spesso restano fuori dal racconto politico: gli arrivi dall’estero influenzano insieme la domanda e la offerta nell’economia, con effetti misurabili su prezzi, occupazione e capacità innovativa. Qui riproponiamo in forma riorganizzata i principali argomenti, mettendo in rilievo i numeri e le implicazioni di politica economica senza rinunciare a una lettura critica delle spese legate all’applicazione delle leggi sull’immigrazione.

Immigrazione e mercato del lavoro: più offerta che domanda

Spesso si sente dire che gli immigrati rubino posti di lavoro: questa lettura trascura che gli stranieri non si limitano a comprare beni, ma entrano anche nella catena produttiva aumentando la offerta. Nel settore delle costruzioni, ad esempio, i lavoratori nati all’estero rappresentano circa il 32,5% della forza lavoro, percentuali ancora più alte in mansioni specifiche come intonacatori e applicatori di stucco (61%), installatori di cartongessi e pannelli (61%), coperturisti (52%), pittori (51%) e posatori di pavimenti (45%). In agricoltura, nella cura domiciliare e nelle confezioni di carne la presenza è altrettanto significativa. Questi numeri mostrano come la loro partecipazione tenda a sostenere la produzione di beni essenziali, contenendo i rincari che altrimenti deriverebbero dalla scarsità di manodopera.

Effetti sui salari e sulla complementarità

La domanda centrale riguarda le retribuzioni degli occupati nativi: gli immigrati deprimono i salari? La risposta dipende dal grado di sostituibilità tra lavoratori. Le evidenze citate indicano che, nella maggior parte dei casi, la mano d’opera straniera è più complementare a quella locale che non un suo sostituto perfetto. In altri termini, molti stranieri svolgono lavori che aumentano la produttività dei colleghi nativi o permettono l’offerta di servizi che altrimenti verrebbero ridotti. Questo non esclude effetti localizzati o temporanei su gruppi specifici, ma smentisce l’idea di un impatto generalizzato e massiccio sui salari reali della forza lavoro americana.

Innovazione, imprese e alta specializzazione

L’immigrazione non riguarda solo i lavori manuali: è anche una fonte importante di imprenditorialità e progresso tecnologico. Gli immigrati costituiscono circa il 28,9% degli imprenditori e quasi il 46% delle aziende nella classifica Fortune 500 sono state fondate da immigrati o dai loro figli, fra cui nomi noti come Apple, Amazon, Google e Nvidia. Nel campo della ricerca e dell’ingegneria, la quota di dottori in informatica nati all’estero è particolarmente alta (83%), e molte tra le principali startup nel settore dell’intelligenza artificiale sono nate con cofondatori stranieri. Attrarre talenti globali, in discipline come semiconduttori, biotecnologie e AI, è ormai un fattore strategico per la competitività economica e militare.

Imprenditorialità come moltiplicatore

La presenza di fondatori immigrati funziona da moltiplicatore: crea posti di lavoro qualificati, stimola investimenti in capitale umano e diffonde know-how. Il vantaggio non si limita ai bilanci delle singole società, ma si riflette nella crescita della produttività complessiva e nella capacità del paese di guidare settori ad alta intensità tecnologica. Per questi motivi, restrizioni troppo severe sulle visti specializzati possono indebolire il tessuto innovativo nel medio-lungo periodo.

Immigrazione irregolare, finanze pubbliche e costi dell’enforcement

Il dibattito politico distingue spesso tra immigrazione legale e immigrazione irregolare. Sul piano fiscale, le evidenze mostrano aspetti controintuitivi: molti lavoratori senza documenti contribuiscono tramite imposte sul lavoro e, per timore di esporsi, tendono a utilizzare meno benefici sociali. A livello aggregato, nel periodo considerato dagli studi gli immigrati hanno pagato più di quanto abbiano ricevuto, e si stima che, contando il risparmio sugli interessi del debito, il loro contributo abbia ridotto l’onere per i contribuenti di cifre considerevoli (per esempio, una stima quantifica risparmi di circa 14,5 trilioni di dollari nel periodo analizzato). Inoltre, tra il 1994 e il 2026 l’immigrazione avrebbe contribuito a ridurre i deficit pubblici in misura rilevante.

La spesa per le espulsioni e le conseguenze macroeconomiche

Le politiche di contrasto possono avere costi elevati. Nel 2026 è stata stimata una spesa di circa 88 miliardi di dollari l’anno per deportazioni di massa; a questo si sono aggiunti finanziamenti significativi per l’applicazione delle norme, con incrementi di bilancio che hanno portato l’agenzia preposta a crescere fino a diventare la più grande forze dell’ordine federale in termini di dimensione. Modelli come quelli della Penn Wharton indicano che la deportazione di una porzione significativa della popolazione irregolare potrebbe aumentare il deficit e ridurre il PIL nel medio periodo; analoghe analisi del Dallas Fed e di Brookings segnalano impatti negativi sulla crescita e dinamiche di migrazione nette, con uscita di persone dall’economia americana. Infine, le statistiche sulla criminalità mostrano tassi più bassi tra gli immigrati rispetto ai nativi, smontando un altro argomento ricorrente nella retorica pubblica.

In sintesi, la lettura complessiva suggerisce che l’immigrazione agisca come un elemento di sostegno per l’economia: amplia l’offerta di servizi essenziali, alimenta l’innovazione e fornisce contributi fiscali che mitigano pressioni demografiche avverse. Le scelte di politica pubblica che penalizzano l’arrivo o la permanenza di lavoratori stranieri possono quindi generare costi diretti e indiretti superiori ai benefici percepiti dai sostenitori di misure restrittive.