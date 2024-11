Il crescente ruolo dei social network nell’informazione

I social network hanno assunto un ruolo sempre più centrale nella vita quotidiana, diventando canali privilegiati per l’informazione. Secondo l'”Osservatorio Edufin Pictet AM 2024″, i giovani, in particolare, si rivolgono a piattaforme come Instagram per ricevere consigli di investimento e informazioni finanziarie. Questo fenomeno è in crescita: dal 27% nel 2021, l’uso dei social come fonte di informazione è salito al 36% nel 2024, superando altre forme di comunicazione come la stampa e la televisione.

Generazioni a confronto: Instagram vs LinkedIn

Le differenze generazionali sono evidenti anche nella scelta delle piattaforme per l’informazione finanziaria. Mentre i giovani della Generazione Y e Z preferiscono Instagram, i membri delle generazioni più mature, come i Boomers e GenX, tendono a utilizzare LinkedIn e Facebook per chiedere consigli. Questo divario evidenzia come le nuove generazioni si sentano più a loro agio con contenuti visivi e interattivi, tipici dei social media, rispetto a quelli più tradizionali.

Fiducia nei social network e nelle istituzioni

Un dato interessante emerso dalla ricerca è l’aumento della fiducia nei social network. Se nel 2021 solo il 2% degli intervistati si fidava di queste piattaforme, nel 2024 la percentuale è salita al 27%. Tuttavia, gli amici e i conoscenti rimangono la fonte di fiducia principale per il 49% degli italiani quando si tratta di risparmi e investimenti. Inoltre, le istituzioni educative e finanziarie sono percepite come le fonti più affidabili, il che suggerisce la necessità di un maggiore allineamento tra il mondo scolastico e quello finanziario.

La sfida della qualità dell’informazione

Nonostante l’aumento dell’uso dei social per informarsi, c’è una crescente preoccupazione riguardo alla qualità delle informazioni disponibili. La facilità di accesso ai contenuti può generare confusione e “rumore”, rendendo difficile per gli utenti distinguere tra fonti affidabili e non. È fondamentale, quindi, che le istituzioni e gli operatori del settore finanziario collaborino per creare contenuti di alta qualità, mirati e certificati, che possano essere facilmente fruibili sui vari social media.

Educazione finanziaria nelle scuole

Infine, l’inserimento dell’educazione finanziaria nel curriculum scolastico è visto come un passo importante. Il 58% del pubblico appoggia questa iniziativa, riconoscendo l’importanza di preparare le nuove generazioni a gestire le proprie finanze in un mondo sempre più dominato dai social media. La collaborazione tra scuole e operatori finanziari potrebbe portare a una maggiore consapevolezza e competenza finanziaria tra i giovani, migliorando la loro capacità di prendere decisioni informate.