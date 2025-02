in

Il convegno sull’adempimento collaborativo

Il 3 marzo, presso la sala Beretta di Confindustria Brescia, si terrà un importante convegno dedicato all’adempimento collaborativo, un tema di grande rilevanza per le aziende del territorio. Questo evento, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia in collaborazione con Confindustria e patrocinato da prestigiose università, si propone di esplorare un nuovo approccio nella gestione del rischio fiscale.

Un nuovo paradigma per le imprese

Il regime dell’adempimento collaborativo rappresenta una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra le imprese e l’amministrazione finanziaria. A differenza del tradizionale controllo a posteriori, questo nuovo approccio si basa su un confronto preventivo, permettendo alle aziende di gestire in modo proattivo il proprio rischio fiscale. Il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Brescia, Severino Gritti, sottolinea l’importanza di una valutazione accurata del rischio fiscale e dell’implementazione di procedure adeguate per ridurlo.

Rischi e opportunità per le aziende

Le aziende devono affrontare diversi fattori di rischio, tra cui infortuni sul lavoro, attacchi informatici e violazioni normative. È fondamentale che le imprese sviluppino un’organizzazione amministrativa e contabile in grado di rispettare gli adempimenti tributari, per evitare sanzioni e conseguenze negative. L’obiettivo del convegno è quello di fornire agli imprenditori e ai responsabili amministrativi gli strumenti necessari per comprendere e applicare efficacemente l’adempimento collaborativo, massimizzando i benefici e minimizzando i rischi.

Il valore del confronto costruttivo

Il convegno non si limita a presentare il nuovo regime fiscale, ma mira a promuovere un dialogo costruttivo tra le imprese e l’amministrazione fiscale. Dimostrando una solida organizzazione aziendale, gli imprenditori possono accedere a vantaggi significativi, come la riduzione delle sanzioni e una gestione più serena delle proprie responsabilità fiscali. Questo approccio collaborativo rappresenta un’opportunità unica per le aziende bresciane di migliorare la loro posizione nel mercato e di affrontare con maggiore sicurezza le sfide fiscali del futuro.