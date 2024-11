Un aumento significativo dell’inflazione

Nel mese di novembre, la Spagna ha registrato un’accelerazione dell’inflazione, che ha raggiunto il 2,4% su base annua. Questo incremento rappresenta il ritmo di crescita più rapido dall’agosto scorso, secondo i dati forniti dall’agenzia statistica nazionale. Rispetto all’1,8% di ottobre, il dato di novembre evidenzia una ripresa dei prezzi al consumo, che ha sorpreso molti analisti.

Le pressioni sui prezzi e le previsioni della BCE

Nonostante l’aumento dell’inflazione, un indicatore chiave delle pressioni sottostanti, che esclude energia e alcuni alimenti, ha mostrato un leggero calo, scendendo al 2,4% dal 2,5%. Questo risultato contraddice le aspettative di un incremento al 2,6%. I funzionari della Banca Centrale Europea (BCE) avevano previsto un aumento temporaneo dell’inflazione in tutta Europa, con l’obiettivo di mantenere il tasso al 2% in modo sostenibile nel prossimo anno.

Implicazioni per l’economia spagnola

I dati spagnoli sono i primi di questo mese provenienti da un’importante economia dell’area euro. La Germania pubblicherà i propri dati più tardi, e gli analisti stimano un incremento dei prezzi del 2,3% a novembre. La BCE è attesa a una quarta riduzione del tasso di deposito, portandolo al 3%, mentre ulteriori allentamenti monetari potrebbero avvenire nel 2025. Tuttavia, i funzionari della BCE, come Isabel Schnabel, avvertono di non ridurre troppo i costi di finanziamento.

Fattori che influenzano l’inflazione

In Spagna, l’aumento dell’inflazione è stato attribuito ai costi energetici e dei carburanti, che avevano subito un crollo verso la fine del 2023. Nonostante ciò, il paese ha mantenuto un’inflazione relativamente contenuta nei mesi precedenti, registrando aumenti inferiori al 2%. La Spagna ha dimostrato una crescita robusta rispetto ad altre economie della regione, grazie anche a politiche governative che hanno incluso misure di sostegno ai consumatori.

Prospettive future e segnali economici

Un indicatore della salute economica spagnola è rappresentato dalla disoccupazione, che si attesta ai minimi storici degli ultimi 15 anni. Questo ha portato a un aumento dei salari e a un incremento dei prezzi dei servizi, un aspetto che continua a preoccupare la BCE. Nel contesto attuale, le borse europee, inclusa Piazza Affari, hanno aperto sopra la parità, mentre Wall Street rimarrà chiusa per il Giorno del Ringraziamento.

Attività di mercato e acquisizioni

In un contesto di crescita economica, BlackRock è in procinto di acquisire il gruppo di credito privato HPS Investment Partners per circa 12 miliardi di dollari. Inoltre, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) sta valutando l’acquisto della unit Network Services di Nexi, secondo quanto riportato da fonti di stampa. Questi sviluppi evidenziano un interesse crescente per investimenti strategici nel mercato europeo.