Il potenziale dell’intelligenza artificiale nel settore bancario

L’intelligenza artificiale (AI) si sta affermando come uno strumento cruciale per la trasformazione del settore bancario, in particolare nel private banking. Secondo stime recenti, l’AI potrebbe contribuire a un incremento del 7% del PIL mondiale entro il 2033, un dato che non può essere ignorato dalle istituzioni finanziarie. Le banche, infatti, stanno iniziando a riconoscere l’importanza di integrare questa tecnologia nei loro processi per rimanere competitive e rispondere alle crescenti esigenze dei clienti.

Innovazione e assistenza al cliente

Un esempio significativo di questa evoluzione è rappresentato da Banca Generali, che ha avviato un programma di sperimentazione per l’analisi documentale attraverso l’AI. Riccardo Renna, Chief Operation Officer & Innovation della banca, sottolinea come l’obiettivo sia quello di migliorare la qualità delle risposte fornite ai clienti, utilizzando strumenti innovativi per i consulenti. Grazie all’AI, sarà possibile fornire una panoramica dettagliata della situazione finanziaria del cliente, permettendo ai banker di comprendere meglio le esigenze individuali e offrire soluzioni su misura.

Formazione e cultura dell’innovazione

La formazione del personale è un altro aspetto fondamentale per l’implementazione dell’AI nel private banking. Valentina Frezza, responsabile della direzione HR di Banca Generali, evidenzia l’importanza di creare percorsi formativi dedicati per sviluppare le competenze necessarie. Attualmente, solo il 16% della Generazione Z e l’11% dei Millennial utilizzano l’AI nel loro lavoro, il che indica una necessità urgente di formazione e sensibilizzazione. L’innovazione deve partire dalle persone, e le banche devono investire nel capitale umano per sfruttare appieno le potenzialità dell’AI.

Iniziative per l’adozione dell’AI

Banca Generali ha lanciato diverse iniziative per promuovere l’adozione dell’AI, tra cui forum con esperti del settore e hackathon per stimolare la creatività e l’innovazione. Questi eventi non solo favoriscono il confronto tra professionisti, ma creano anche ambassador interni che possono guidare il cambiamento e condividere le best practices. L’obiettivo è quello di integrare la tecnologia con il talento umano, creando un ambiente favorevole alla crescita e all’innovazione sostenibile nel lungo periodo.

In conclusione, l’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per il private banking, ma il suo successo dipenderà dalla capacità delle banche di investire nel capitale umano e di promuovere una cultura dell’innovazione. Solo così sarà possibile affrontare le sfide del futuro e garantire un servizio di alta qualità ai clienti.