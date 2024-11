Il ruolo strategico dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale (AI) sta diventando un elemento cruciale nel settore bancario e assicurativo, trasformando non solo i modelli di business, ma anche i processi decisionali. Recentemente, un evento tenutosi presso Palazzo Mezzanotte a Milano ha riunito esperti del settore per discutere le sfide e le opportunità che l’AI presenta. Durante l’incontro, è emerso chiaramente come l’AI possa migliorare l’efficienza operativa e personalizzare i servizi offerti ai clienti, rispondendo così alle loro esigenze in modo più efficace.

Innovazione e formazione continua

Un aspetto fondamentale emerso dall’evento è l’importanza della formazione continua per i professionisti del settore. Andrea Tessera, Chief Innovation Officer del Gruppo Sella, ha sottolineato che è essenziale che le aziende investano nell’upskilling delle competenze dei propri dipendenti. Solo attraverso una formazione adeguata e l’integrazione di strumenti basati su AI, le organizzazioni possono garantire un utilizzo efficace di queste tecnologie. Questo approccio non solo migliora la qualità dei servizi, ma prepara anche le aziende ad affrontare le sfide future.

Il cambiamento di mindset necessario

Un altro punto cruciale discusso è il cambiamento di mindset richiesto per sfruttare appieno le potenzialità dell’AI. Le aziende devono passare da un approccio tradizionale, in cui i problemi vengono risolti direttamente, a uno in cui si imparano a scrivere prompt efficaci per ottenere supporto dall’AI. Questo cambiamento non solo migliora l’efficienza, ma consente anche di ottenere risultati più qualitativi e quantitativi. Le organizzazioni che sapranno adattarsi a questo nuovo paradigma saranno quelle che prospereranno nel futuro.

Riconoscimenti e premi per l’eccellenza nell’AI

Durante l’evento, è stato assegnato l’AI Banking Excellence Award, un riconoscimento che premia le aziende che hanno saputo comunicare efficacemente il tema dell’intelligenza artificiale. Quest’anno, il premio è andato a Intesa Sanpaolo, un chiaro segnale di come l’innovazione e la comunicazione siano fondamentali per il successo nel settore. Questo riconoscimento non solo celebra i risultati raggiunti, ma incoraggia anche altre aziende a investire nell’AI e a esplorare nuove strategie per rimanere competitive.