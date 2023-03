Perché spendere cifre esorbitanti per navigare in internet quando il mercato offre tariffe più economiche e, soprattutto, performanti? Non vale davvero la pena anche perché Vodafone ha creato l’offerta perfetta per gestire la rete della propria attività professionale.

Fissa Comfort di Vodafone per gestire la rete della propria attività professionale

L’interessante piano tariffario di Vodafone Business si chiama Fissa Comfort e permette di navigare e chiamare i numeri nazionali senza limiti. Al tempo stesso offre anche tanti vantaggi che semplificano la gestione delle attività professionali.

Grazie alla promozione in corso, si può beneficiare di tutti i servizi inclusi nel piano tariffario Fissa Comfort Vodafone pagando soltanto 30 euro al mese e senza costi di attivazione.

In poche parole, attivando Fissa Comfort si ha il privilegio di navigare sulla rete fissa Vodafone alla massima velocità e senza limiti. A seconda della copertura prevista presso l’indirizzo aziendale, si può attivare l’offerta con tecnologia di navigazione ADSL, FTTC o FTTH. In quest’ultimo caso, la velocità di navigazione massima è di 2,5 Gbps.

Ma Vodafone ha pensato anche a quelle situazione in cui manca la copertura di rete FTTH: è possibile aumentare la velocità di navigazione usufruendo del servizio Power 4G che mette a disposizione una rete mobile di supporto che velocizza la connessione.

Con l’attivazione di Fissa Comfort per la propria attività si riceve gratuitamente il modem da utilizzare per connettersi alla rete e una internet key da collegare al modem e da poter usare per creare una rete di backup: entra in funzione in caso di malfunzionamenti della rete fissa lasciando così liberi di lavorare.

Insieme a internet stabile e veloce, Fissa Comfort include anche minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 500 minuti al mese da usare per fare chiamate internazionali.

Attivando Fissa Comfort Vodafone si ha anche accesso alla piattaforma YourCloud by BabylonCloud che mette a disposizione uno spazio di archiviazione di 1 TB, e al servizio Sempre Serviti Plus, che fornisce assistenza al massimo entro un giorno lavorativo.

E se un giorno di attesa per i problemi è troppo, niente paura: chi desidera ricevere un’assistenza ancora più rapida e personalizzata può acquistare separatamente il servizio di Assistenza dedicata, al costo di 15 euro al mese, che prevede la presenza di un team di assistenza specializzato che segue il cliente in maniera continuativa e garantisce tempi di intervento ridotti.

Cosa sapere sull’attivazione

L’attivazione di Fissa Comfort è gratuita e rapidissima grazie al servizio Instant Activation: non c’è bisogno di attendere la configurazione della linea fissa per iniziare a navigare perché viene fornita sin da subito una SIM mobile da poter usare per accedere ai servizi voce e dati inclusi nell’offerta.

Infine, Fissa Comfort permette anche di risparmiare: è tra i piani tariffari che consentono l’accesso al voucher connettività. Il bonus è riservato alle attività commerciali che passano alla migliore tecnologia di navigazione disponibile al loro indirizzo e permette di risparmiare fino a 2.500 euro in due anni.

Per tutte le sue caratteristiche, Fissa Comfort è l’offerta perfetta per gestire la rete della propria attività professionale.