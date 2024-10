Risultati finanziari del terzo trimestre 2024

Lottomatica Group ha recentemente pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2024, mostrando una crescita costante e un aumento significativo della quota di mercato. Questo è particolarmente evidente nel segmento online, che ha raggiunto un nuovo record nel penultimo trimestre dell’anno. La raccolta totale del gruppo ha toccato i 27,8 miliardi di euro, con un incremento del 28% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi, a loro volta, sono aumentati del 23%, raggiungendo 1.417,4 milioni di euro (a payout normalizzato).

Incremento dell’utile netto e sinergie

Un altro dato significativo è l’utile netto Adjusted, che si è attestato a 160,6 milioni di euro per i primi nove mesi del 2024. Questo risultato è il frutto di una strategia ben pianificata e dell’integrazione con SKS365, che ha portato a un incremento del 15% nelle sinergie, passando da 65 milioni a 75 milioni. È interessante notare che il 50% delle sinergie annunciate è già stato realizzato, dimostrando l’efficacia delle operazioni di integrazione.

Prospettive future e guidance

Guardando al futuro, Lottomatica Group ha confermato la guidance per l’esercizio 2024, con ricavi attesi tra 2.030 e 2.080 milioni di euro ed Ebitda rettificato tra 700 e 730 milioni di euro. Questi dati suggeriscono una continua espansione e un consolidamento della posizione di mercato del gruppo, che si conferma come il principale operatore nel settore del gioco legale in Italia. La crescita nel segmento online, in particolare, rappresenta un’opportunità significativa per il futuro, dato l’aumento della domanda di giochi digitali e scommesse online.