Luna Classic si riprenderà? Luna Classic è scambiato negativamente sul grafico a 30 giorni e ha perso circa il 20% del suo valore negli ultimi 30% giorni.

La probabilità di recupero di LUNC è molto alta in quanto è sostenuta da una comunità molto disciplinata e ora miliardi di LUNC vengono bruciati da Binance.

Il 62,5% della folla prevede che LUNC salirà oltre $ 1 prima del 2031

Luna Classic si riprenderà?

Esploriamo se Luna può riprendersi nelle prossime settimane e mesi.

Analisi delle performance recenti

Contesto macroeconomico

Analisi di altri set di dati in grado di prevedere il recupero di LUNC

Attività svolte dalla comunità e loro probabile impatto

Probabile impatto del piano d’azione di Ed Kim

PS: Non abbiamo ancora visto alcuna prova di Coinbase che acquista LUNC.

Luna Classic si riprenderà? Analisi delle performance recenti

Luna Classic si riprenderà? Abbiamo raggiunto il fondo del mercato Crypto?

Luna Classic si riprenderà? $LUNC vs $LUNA vs BTC ed ETH

Luna Classic si riprenderà? Fattori macroeconomici

Luna si riprenderà? Cosa sta funzionando a favore di Luna Classic?

Luna Classic può recuperare? Volumi di trading $LUNC vs $LUNA

Luna Classic si riprenderà? Che dire del volume di trading?

Luna si riprenderà? Ultime notizie su Luna Classic

Gli ultimi tweet di LUNC sui movimenti dei prezzi di oggi

Terra Luna Classic si riprenderà? Per concludere

Domande e risposte chiave sul recupero LUNC

Luna Classic si riprenderà? Analisi delle performance recenti

Luna Classic è in rialzo del 509,0% dal 18 giugno, il giorno in cui il mercato delle criptovalute ha raggiunto il fondo dell’anno. Ethereum è in rialzo del 21,2% nello stesso periodo.

Prestazioni LUNC mensili

Giugno: +6,7%

Luglio: -27,9%

Agosto: +126,9%

Settembre: +29,5%

Ottobre: -18,8%

Luna Classic si riprenderà? Abbiamo raggiunto il fondo del mercato Crypto?

Il 18 giugno continua ad essere il minimo annuale per BTC ed ETH.

Sia BTC che Ethereum sono rimasti al di sopra di quel minimo raggiunto il 18 giugno, ma sono sempre più a rischio di scendere più in basso.

Altcoin come Cardano e Solana sono inferiori del 10-15% rispetto ai loro minimi annuali e sempre più a rischio di scendere più in basso

Con l’escalation di Putin in Ucraina, le cose potrebbero andare in entrambi i modi.

La nostra opinione è che il mercato delle criptovalute potrebbe vedere ulteriori ribassi nei prossimi mesi (precedente 2018).

Quando è previsto il prossimo LUNC Burn su Binace?

Binance ha bruciato oltre 3 miliardi di LUNC nella seconda bruciatura dopo la prima bruciatura di oltre 5 miliardi. La prossima combustione LUNC su Binance è prevista per il 17 ottobre 2022.

Come funziona LUNC Burn su Binance?

Recentemente Ed Kim ha escogitato un piano elaborato per bruciare LUNC. Secondo il piano, una certa quantità di LUNC verrà bruciata per ogni operazione su Binance o qualsiasi scambio con l’integrazione on-chain di LUNC. La percentuale di LUNC da bruciare per ogni transazione è stata fissata all’1,2%, il che significa che per ogni 120 acquisti di monete LUNC 2 monete verranno bruciate dal totale dell’acquisto.

La percentuale di LUNC da bruciare o la tassa di combustione LUNC è stata decisa all’unanimità il 27 settembre dalla comunità LUNC.

Luna Classic si riprenderà? $LUNC vs $LUNA vs BTC ed ETH

$LUNC prezzo ha sovraperformato le altre criptovalute con un ampio margine negli ultimi 4 mesi. La comunità LUNC dovrà trovare un nuovo trigger per fornire un’altra pompa per LUNC nelle prossime settimane.

Luna Classic si riprenderà? Fattori macroeconomici

Credit Suisse sembra essere in difficoltà. Se fosse vero, potrebbe scatenare molta distruzione lungo la strada. Ma finora, ci sono opinioni contrastanti su questo e non è ancora un problema.

La Fed ha aumentato i tassi di 75 punti base la scorsa settimana. Questa è una cattiva notizia.

Putin sta inviando più soldati in Ucraina. Questa è una cattiva notizia.

Il petrolio greggio supera ancora una volta i 90 dollari, questa non è una buona notizia

I numeri dell’inflazione in Europa stanno aumentando. Questa è una cattiva notizia

La crisi del gas in Europa potrebbe aggravarsi con la Russia che diventa più offensiva nei confronti dell’Ucraina e l’UE e l’OPEC + che riducono la produzione. Questa è una cattiva notizia.

Il contesto macroeconomico sta nuovamente peggiorando, complicando la ripresa dei mercati finanziari e anche della LUNC.

Luna si riprenderà? Cosa sta funzionando a favore di Luna Classic?

La comunità si è organizzata molto bene e ha raggiunto molti traguardi negli ultimi 4 mesi (non solo Burn). Ciò includeva l’introduzione di nuovi validatori e il duro lavoro per mettere in atto i meccanismi di governance

L’ustione di LUNC iniziata a giugno è continuata a un ritmo costante negli ultimi giorni.

Ed Kim ha delineato in grande dettaglio un piano d’azione che accelera la combustione, porta talenti migliori, abilita l’ecosistema DApps e offre completa indipendenza dalla Terra Foundation. È probabile che venga attuato bene data l’esperienza passata. Tuttavia, il rischio è che ci si aspetta che la comunità contribuisca finanziariamente in un modo o nell’altro, questo deve essere testato.

La comunità è fondamentale per il successo di LUNC.

Luna Classic può recuperare? Volumi di trading $LUNC vs $LUNA

LUNC tende a dominare per meno giorni in un mese, ma pompa molto più duramente di $LUNA. Ad esempio, LUNC ha avuto 13 giorni in cui il volume era salito sopra $ 1 miliardo da luglio. Erano solo 8 giorni per $LUNA. Questa volatilità è fortemente legata al flusso di notizie e alle attività della comunità che è assente nel caso di $LUNA.

Giorni in cui LUNC era avanti Giorni luna era avanti Ottobre 2 6 Settembre 25 giorni 5 giorni Agosto 11 giorni 20 giorni Luglio 24 giorni 7 giorni Giugno 3 Giorni 27 Giorni

Luna Classic si riprenderà? Che dire del volume di trading?

Guardando i dati di volume $LUNC degli ultimi 31 giorni, è chiaro che Luna Classic dipende anche da volumi elevati per l’aumento del prezzo.

LUNC sembra seguire il percorso della PUMP a giugno, LUNC PUMPED da $ 0,00006 a $ 0,00016 prima di schiantarsi fino a $ 0,00008. Nella PUMP di settembre, LUNC ha raggiunto il picco di circa 0,00059 e poi è sceso fino a 0,00025. Da allora è salito più in alto. La differenza tra la pompa a giugno e settembre è che LUNC ha raggiunto rapidamente il calo del 50% a settembre (in giorni vs settimane in giugno-luglio). LUNC ha pompato di nuovo dopo l’annuncio di Binance seguito dal blog Vision di Ed Kim.

Luna si riprenderà? Ultime notizie su Luna Classic

La nota di Ed Kim è arrivata, ora spetta alla comunità implementare il piano Binance sta implementando LUNC Burn LUNC. BET ha lanciato un progetto LUNC nativo Luna Classic on-chain burn is active

Terra Luna Classic si riprenderà? Per concludere

In Sum, le possibilità di recupero di $LUNC sono buone in quanto anche il mercato complessivo delle criptovalute ha iniziato un percorso di ripresa. Tuttavia, se le attività della comunità dovessero bloccarsi, potrebbe porre fine alla criptovaluta abbastanza rapidamente.