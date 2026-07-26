Come Coinbase sta ridefinendo i pagamenti con l’AI agentica

Coinbase ha introdotto nuove funzionalità per accettare pagamenti USDC da agenti AI, segnando un passo significativo verso l'integrazione tra umani e intelligenze artificiali nel settore finanziario.

Il mondo dei pagamenti digitali sta vivendo una trasformazione senza precedenti grazie all’avvento degli agenti AI. Coinbase, uno dei principali player nel settore delle criptovalute, ha recentemente annunciato una serie di innovazioni che stanno ridefinendo il modo in cui interagiamo con le valute digitali. Tra queste, spiccano le nuove funzionalità per accettare pagamenti USDC da agenti AI, un passo significativo verso l’integrazione tra umani e intelligenze artificiali nel settore finanziario.

L’ascesa degli agenti AI nel settore finanziario

Negli ultimi mesi, il traffico generato da agenti AI ha superato quello umano sulle pagine di documentazione di Coinbase Base. Questo fenomeno non è solo un dato statistico, ma un segnale chiaro che le intelligenze artificiali stanno diventando gli attori principali nel navigare e interagire con il web. Gli agenti AI operano 24 ore su 7, eseguendo compiti a scale prima impensabili, e questo sta avendo un impatto significativo su vari settori, tra cui quello finanziario.

Coinbase Business e i pagamenti USDC

Da questa settimana, gli utenti di Coinbase Business possono accettare pagamenti in USDC direttamente da agenti AI. Questa innovazione si basa su Coinbase Payments e include il supporto nativo per lo standard x402, un protocollo open progettato per transazioni internet-native pay-per-use. Le aziende possono così ricevere pagamenti guidati da agenti senza dover sviluppare flussi di pagamento ex novo. Inoltre, Coinbase Business offre strumenti completi per la riconciliazione e la gestione dei flussi finanziari, creando un ambiente unificato dove operazioni tradizionali e quelle agentiche coesistono senza attriti.

Nuove funzionalità di trading per agenti

Dopo il lancio iniziale di Coinbase for Agents, la piattaforma ha introdotto funzionalità avanzate di trading in tempo reale e comandi condizionali. Questi strumenti permettono agli utenti di supervisionare e dirigere le operazioni degli agenti mantenendo il controllo completo attraverso guardrail definiti dall’utente. Tra le nuove funzionalità, spiccano comandi come “orders list –watch” per monitorare gli ordini aperti in tempo reale, “products book [BTC-USD]” per analizzare la profondità di mercato, e “products ticker [ETH-USD] –watch” per seguire prezzi e volumi live. Gli utenti possono ora impartire comandi in linguaggio naturale come “Vendi tutto se BTC scende sotto i 50.000 $” o “Cancella il mio ordine se non viene eseguito in un’ora”.

Strumenti per sviluppatori

Per gli sviluppatori, Coinbase Developer Platform ha lanciato il CDP x402 SDK, che permette di aggiungere l’accettazione di pagamenti x402 a qualsiasi API, server MCP o servizio web con sole tre righe di codice. Questo SDK rappresenta la versione “opinionated” dello standard open-source x402, preconfigurata con infrastruttura ed estensioni raccomandate. Prima di questo lancio, gli sviluppatori dovevano configurare manualmente middleware, selezionare provider di infrastruttura e aggiungere estensioni in modo autonomo. Il CDP x402 SDK elimina tutta questa complessità, offrendo una soluzione production-ready immediatamente utilizzabile.

La visione di Coinbase per un sistema finanziario umano e AI

Coinbase sta costruendo un’infrastruttura finanziaria completa per umani e agenti AI simultaneamente, riconoscendo che il futuro digitale richiederà sistemi in grado di servire entrambe le dimensioni. Gli agenti stanno già ricercando, facendo trading, pagando e operando attraverso internet, ma siamo ancora nelle fasi iniziali di questa transizione. La piattaforma sta sviluppando l’intero stack: dai binari di transazione, agli account, agli strumenti operativi. Questi ultimi aggiornamenti rappresentano tre passi significativi verso un sistema finanziario che funzioni sia per gli umani che per gli agenti, riconoscendo le esigenze specifiche di ciascuno mentre mantiene interoperabilità e controllo.