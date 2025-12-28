Manovra di bilancio 2026: le ultime fasi cruciali prima del voto

Il processo di approvazione della Legge di bilancio è giunto alle sue fasi finali, con il Parlamento che si prepara a discutere e votare i provvedimenti cruciali prima dell’arrivo del nuovo anno.

La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha già esaminato un numero considerevole di emendamenti, con una gran parte di essi provenienti dalle forze di opposizione.

Fase di esame e votazione

Attualmente, la Commissione Bilancio ha ricevuto un totale di 942 emendamenti, ma ben 158 di questi sono stati dichiarati inammissibili. La scadenza per presentare eventuali ricorsi è fissata per le 10.30 di oggi, dopo la quale inizieranno le votazioni. La discussione generale in Aula è programmata per le 16, mentre nel corso della serata il governo potrebbe decidere di porre la questione di fiducia.

Tempistiche per l’approvazione

Il voto finale sulla manovra è previsto per martedì 30 dicembre, permettendo così l’entrata in vigore di alcune misure già a partire dal mese di gennaio. Le tempistiche sono fondamentali, poiché un’approvazione tardiva potrebbe comportare l’avvio dell’esercizio provvisorio, una situazione da evitare a tutti i costi.

Contenuti principali della manovra

La Manovra di bilancio si presenta con un ampio pacchetto di misure fiscali che mirano a sostenere i cittadini e le imprese. Tra le novità più rilevanti, si segnala una diminuzione della seconda aliquota dell’Irpef, che scende dal 35% al 33%, apportando vantaggi significativi per chi guadagna oltre 50.000 euro annui, con un risparmio previsto di circa 440 euro all’anno.

Dettagli delle misure fiscali

Le agevolazioni fiscali non si fermano qui: è prevista anche una micro-tassa del 5% sugli aumenti contrattuali a partire, applicabile solo ai redditi sotto i 33.000 euro. Inoltre, per incentivare le imprese, sono previsti sconti sulle retribuzioni relative al lavoro notturno e festivo, che beneficeranno di una tassazione ridotta al 15%.

Non mancano i bonus legati a ristrutturazioni ed energie rinnovabili, con aliquote al 50% per la prima casa e al 36% per le seconde case. Anche il credito d’imposta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici rimane in vigore, dimostrando l’impegno del governo nel sostenere la ripresa economica.

Impatto delle nuove tasse

Fino ad ora, il pacchetto di misure include anche un incremento delle accise su tabacchi e carburanti, con un impatto previsto di 213 milioni da sigarette e 552 milioni da benzina e gasolio. Inoltre, si introduce un contributo di due euro su spedizioni di beni provenienti da Paesi extra-Ue, che porterà a circa 122 milioni di introiti nel prossimo anno.

Altre novità riguardano le tasse sugli affitti brevi, che passeranno al 26% per il secondo immobile locato, mentre per il terzo si applicherà una tassazione societaria. Le modifiche riguardano anche la tobin tax, che aumenterà dal 2% al 4% per le transazioni finanziarie, così come l’aliquota sui guadagni da criptoattività, che passerà al 33%.

In conclusione, la manovra di bilancio si presenta come un documento complesso e ricco di misure che mirano a sostenere la crescita economica, sebbene non manchino le critiche da parte dell’opposizione. Gli ultimi giorni di discussione in Parlamento saranno cruciali per definire il destino di queste proposte.