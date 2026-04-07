Marzo e l’inflazione: il rischio che freni la narrativa del taglio a settembre

Il rapporto sul CPI di febbraio è uscito esattamente come atteso: il headline CPI è aumentato dello 0,3% m/m, portando il tasso su base annua al 2,4%, mentre il core CPI (escludendo cibo ed energia) è salito dello 0,2% m/m e al 2,5% su base annua.

Questo risultato ha confermato uno stato di relativa stabilità storica, ma non ha colto gli effetti successivi del recente rialzo dei prezzi energetici. In sostanza, il dato di febbraio è servito da punto di partenza, non da previsione del percorso futuro.

Nel frattempo il nowcast della Cleveland Fed, che è una previsione meccanica basata su dati di CPI, PCE, prezzi giornalieri del petrolio e prezzi settimanali della benzina, suggerisce un’accelerazione per marzo fino a 3,02% annuo, contro il 2,4% di febbraio. Inoltre il sondaggio della NY Fed sulle aspettative di inflazione a 1 anno è salito da 3,0% a 3,4% a marzo. Questi segnali rammentano come un motore esterno, in particolare l’energia, possa ribaltare rapidamente la prospettiva macro.

Perché il dato di marzo è determinante

Il punto cruciale è che il mercato ha già metabolizzato il report di febbraio e si è concentrato sul futuro. L’impennata dei prezzi del petrolio dovuta alle tensioni geopolitiche e a operazioni militari che hanno interessato un nodo di transito energetico ha cambiato il bilanciamento delle probabilità. Se il CPI di marzo farà registrare un valore vicino al 3% annuo, la narrativa che prevedeva un percorso ordinato verso un taglio dei tassi potrebbe incrinarsi. In altre parole, la differenza tra un dato “in linea” e un dato “rivisto al rialzo per energia” è oggi la variabile che potrebbe mandare in crisi le aspettative di mercato.

Il ruolo dell’energia

L’energia rappresenta la variabile più volatile e con il maggior potenziale di contagio sul headline CPI. Un aumento consistente dei costi del carburante si riflette subito nei prezzi alla pompa e poi, a catena, nei costi di trasporto e in parte nei prezzi al consumo. Il nowcast della Cleveland Fed incorpora prezzi giornalieri del petrolio e quotazioni settimanali della benzina: questo meccanismo spiega perché la proiezione di marzo tende a essere molto sensibile a shock geopolitici. Se il rialzo dell’energia persiste, è ragionevole aspettarsi una trasmissione più ampia all’inflazione misurata.

Come il mercato ha prezzato le attese

Dopo il report di febbraio, la reazione del mercato è stata contenuta: il fenomeno classico del buy the rumor, sell the news ha prevalso, con la convinzione che la Fed manterrà i tassi fermi alla decisione successiva (attesa dal mercato per il prossimo meeting, citato come decisione del 18 marzo nel flusso informativo). L’aspettativa più ampia è ora che il primo taglio si materializzi a settembre 2026, ma questo orizzonte è sensibile a qualsiasi sorpresa inflazionistica. Il nuovo nowcast ha quindi riaperto il dibattito sulle tempistiche di allentamento, spostando il rischio dal breve al medio periodo.

Come si muovono i mercati delle scommesse

Le piattaforme di previsione e i derivati di inflazione hanno già ricalibrato le probabilità: il contratto che puntava a un inflation above 3.8% ha visto la probabilità scendere di 34 punti percentuali, arrivando a circa 1%, mentre la massa di probabilità si è concentrata nella fascia tra 3,2% e 3,4%. Questo spostamento indica che i trader hanno ridotto la coda estrema ma hanno aumentato la probabilità di uno scostamento moderato verso l’alto rispetto al 2,4% di febbraio. In pratica, il mercato ora prezza una certa accelerazione, non uno shock fuori scala.

Scenari e impatti sugli asset

Le reazioni attese dipendono da dove si collocherà il dato rispetto alla nuova finestra di probabilità. Un CPI di marzo compreso tra 3,2% e 3,4% consoliderebbe la nuova view: potrebbe portare a un momento di digestione nei mercati, con obbligazioni che trovano sollievo se un rialzo è già prezzato, ma con azioni sotto pressione perché si riduce la speranza di tassi più bassi nel medio termine. Un valore superiore al 3,4% costringerebbe a una revisione più profonda, ampliando il rischio di una reprice aggressiva del rischio e di un rialzo dei rendimenti.

Cosa monitorare oltre al numero

Oltre al dato headline, è fondamentale osservare il core CPI, le dinamiche dei prezzi dell’energia e i segnali indiretti come le aspettative della NY Fed e le proiezioni meccaniche della Cleveland Fed. Anche la distanza tra il nowcast e il consenso di Bloomberg è un indicatore utile per capire quanto lo shock sia già scontato. In sintesi, i partecipanti al mercato devono valutare non solo il valore finale, ma la persistenza dell’inflazione guidata dall’energia e le implicazioni per la traiettoria dei tassi.