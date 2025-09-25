Masi Agricola Ottiene Finanziamento per Sostenere Crescita e Stabilità Aziendale

Masi Agricola, un punto di riferimento nel panorama vitivinicolo italiano e situata nel cuore della Valpolicella Classica, è rinomata per la produzione di vini pregiati, tra cui l’iconico Amarone.

Recentemente, l’azienda ha annunciato un’importante iniziativa finanziaria volta a migliorare la propria solidità economica e a supportare progetti di espansione e innovazione.

Un finanziamento strategico

La storica cantina ha siglato un contratto di finanziamento di 40 milioni di euro, concesso da un consorzio di banche guidato da UniCredit. Tra le istituzioni coinvolte figurano anche Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia, Banco di Desio e Valpolicella Benaco BCC. Questa operazione rappresenta un passo cruciale per l’azienda, che intende ridurre l’indebitamento e garantire una base solida per il futuro.

Obiettivi del finanziamento

Il piano di rimborso previsto per questo finanziamento si estende su un periodo di dieci anni, con una rata finale che si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Un aspetto significativo di questo accordo è che il 50% dell’importo è coperto da una garanzia fornita da un importante gruppo assicurativo a partecipazione pubblica. Queste misure non solo mirano a estinguere il debito pregresso, ma anche a sostenere gli investimenti già avviati e a promuovere iniziative di crescita futura per il gruppo.

Rafforzare la struttura finanziaria

Il CEO di Masi Agricola, Federico Girotto, ha evidenziato l’importanza di questa operazione, sottolineando che essa contribuirà a consolidare la struttura finanziaria dell’azienda. Questo intervento si rivela fondamentale per migliorare la stabilità e la sostenibilità a lungo termine dell’attività vinicola. La visione strategica dell’azienda è chiara: crescere in un mercato competitivo senza compromettere la qualità dei propri prodotti.

Investimenti e progetti futuri

Grazie a questo finanziamento, Masi Agricola prevede di investire nella modernizzazione dei processi produttivi e nell’ampliamento della propria gamma di vini. L’azienda intende, inoltre, esplorare nuove opportunità di mercato, ampliando la propria presenza a livello internazionale. Questi sforzi si rivelano fondamentali per garantire a Masi Agricola il mantenimento della leadership nel settore vitivinicolo, puntando su qualità e innovazione.

Prospettive future per Masi Agricola

Il finanziamento di 40 milioni di euro offre un’opportunità significativa per Masi Agricola, consentendo di rafforzare la propria posizione nel mercato vinicolo. Grazie a una strategia ben definita e a un chiaro impegno verso la sostenibilità e la qualità, l’azienda si prepara ad affrontare le sfide future. La combinazione di una solida struttura finanziaria e un’attenzione costante all’innovazione permetterà a Masi Agricola di continuare a produrre vini di eccellenza, mantenendo viva la tradizione vinicola italiana.