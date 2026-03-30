Master in economia e legislazione d’impresa: guida alle ammissioni e al corso

Questo testo offre una panoramica completa sulla laurea magistrale in Economia e legislazione d’impresa, proposta dalla Facoltà di Economia a Milano.

Qui troverai informazioni operative sulla durata del corso, la lingua di erogazione e la classe di laurea, oltre ai riferimenti indispensabili per le procedure di ammissione e per il download dei documenti ufficiali. L’obiettivo è mettere insieme tutti i dati fondamentali in modo chiaro e fruibile, garantendo che chi è interessato al corso possa orientarsi rapidamente tra requisiti e scadenze.

La pagina riunisce anche le istruzioni relative alle ammissioni con titolo italiano e alle ammissioni con titolo di studio estero, spiegando con semplicità le differenze procedurali. Viene inoltre segnalata la disponibilità della brochure informativa scaricabile e il file contenente l’elenco degli ammessi. Tra le informazioni tecniche si trovano: durata: 2 anni, lingua: Italiano e classe di laurea: LM-77 R (Scienze economico-aziendali), elementi che definiscono il profilo accademico del corso.

Struttura del corso e contenuti principali

La laurea magistrale è concepita per approfondire tematiche giuridico-economiche legate all’impresa, combinando insegnamenti teorici e percorsi applicativi. Il piano di studi prevede esami caratterizzati da un mix di moduli obbligatori e a scelta, progettati per fornire competenze in ambiti come diritto commerciale, economia aziendale avanzata e governance. Questa impostazione rende il corso adatto a chi mira a ruoli manageriali, consulenziali o alla prosecuzione con studi di dottorato. Il corso, offerto in Italiano, privilegia esercitazioni pratiche e analisi di casi per consolidare il metodo critico e la capacità operativa.

Classe di laurea e requisiti formali

Il corso appartiene alla classe di laurea LM-77 R (Scienze economico-aziendali), un’inquadratura accademica che definisce standard curriculari e obiettivi formativi. Possono accedere candidati in possesso di laurea triennale o titolo estero riconosciuto idoneo; le procedure di verifica variano a seconda della provenienza del titolo. Per l’ammissione è essenziale consultare la documentazione ufficiale e seguire le indicazioni per l’autocertificazione o per la presentazione dei certificati necessari, così da evitare ritardi nelle iscrizioni e nelle convalide delle credenziali.

Ammissioni, iscrizioni e graduatorie

Le modalità di ingresso distinguono tra ammissioni con titolo italiano e ammissioni con titolo di studio estero, ciascuna con passaggi amministrativi specifici: dalla compilazione della domanda all’invio dei documenti di riconoscimento dei crediti. Le iscrizioni seguono le scadenze fissate dall’ateneo; è consigliabile monitorare le comunicazioni ufficiali e scaricare la brochure per avere un quadro completo delle procedure. In caso di posti limitati vengono pubblicate graduatorie e liste d’attesa per organizzare l’assegnazione dei posti in modo trasparente.

Graduatorie e elenco ammessi

Per la prima fase di selezione è stato pubblicato il documento ufficiale Elenco ammessi_Economia e legislazione impresa_270326.pdf, che contiene l’elenco dei candidati ammessi nella 1^FASE – ELENCO AMMESSI DEL 27/03/2026. Il file è disponibile in formato application/pdf con dimensione 198 KB. Chi intende verificare l’esito deve scaricare il PDF e seguire le istruzioni per i passaggi successivi, come l’accettazione del posto o la compilazione della domanda di immatricolazione. Conservare una copia del documento è utile per eventuali richieste di chiarimento amministrativo.

Documentazione, brochure e informazioni pratiche

È possibile scaricare la brochure informativa che riassume programma, obiettivi formativi, opportunità professionali e modalità di accesso. La brochure costituisce una guida utile per comprendere le aree disciplinari e le aspettative del corso. Per dettagli amministrativi e contatti della segreteria studenti, si raccomanda di consultare la pagina dedicata alla Facoltà di Economia a Milano. In caso di dubbi sulle procedure per candidati con titolo estero, è opportuno rivolgersi per tempo all’ufficio internazionale per ottenere supporto nella documentazione e nelle traduzioni ufficiali.

Contatti e passaggi successivi

Dopo la pubblicazione della graduatoria, i candidati ammessi riceveranno comunicazioni relative ai termini per l’immatricolazione e ai documenti da presentare. È fondamentale rispettare le scadenze indicate per non perdere il diritto al posto. Per ulteriori chiarimenti operativi è possibile contattare la segreteria didattica della Facoltà di Economia, consultare il file PDF ufficiale citato e scaricare la brochure per una lettura approfondita del piano di studi. Questo percorso assicura un avvio ordinato e consapevole delle attività accademiche.