Master in gestione dei rischi per intermediari finanziari e portafogli

Il corso offre un quadro completo per chi desidera specializzarsi nella gestione dei rischi legati all’attività degli intermediari finanziari.

Attraverso un mix di lezioni teoriche e applicazioni pratiche, lo studente impara a identificare, misurare e controllare le fonti di rischio più rilevanti, utilizzando approcci di natura economica, aziendale e quantitativa. Questo primo contatto fornisce gli strumenti per comprendere sia le logiche di mercato sia le esigenze operative delle istituzioni finanziarie.

Oltre agli aspetti legati al rischio, il percorso approfondisce le metodologie per la gestione degli intermediari finanziari e per la costruzione e il monitoraggio di portafogli di investimento, includendo soluzioni sia tradizionali sia alternative. L’obiettivo è creare profili in grado di operare con competenza in ambienti dinamici e regolamentati, applicando modelli quantitativi e scelte strategiche per ottimizzare rendimento e controllo del rischio.

Contenuti formativi e approccio didattico

Il piano degli studi è strutturato per fornire competenze tecniche e manageriali: corsi su modelli di valutazione del rischio, strumenti di misurazione come VaR e stress testing, tecniche di quantitative finance e moduli su governance e compliance. La formula didattica combina lezioni frontali, esercitazioni, casi aziendali e project work per offrire un’esperienza formativa applicata. Il corso appartiene alla classe LM-56 e si svolge presso il Dipartimento di Economia e Management, con modalità di accesso definita come corso ad accesso libero.

Metodi quantitativi e strumenti operativi

Particolare rilievo è dato agli strumenti quantitativi: analisi statistica, econometria finanziaria, simulazioni Monte Carlo e ottimizzazione di portafoglio. Gli studenti apprendono come implementare modelli per la valutazione della volatilità e del rischio di credito, e come integrare indicatori di rischio nelle decisioni aziendali. I moduli pratici prevedono l’uso di software e dataset reali, utili per trasferire la teoria in competenze spendibili sul mercato del lavoro.

Portafogli tradizionali e soluzioni alternative

Il corso dedica attenzione alla costruzione di portafogli di investimento sia tradizionali (azioni, obbligazioni, strumenti monetari) sia alternativi (private equity, hedge fund, real assets). Gli studenti studiano tecniche di asset allocation, gestione attiva/passiva e strumenti di copertura per proteggere il capitale. La comprensione di questi strumenti permette di progettare strategie coerenti con profili di rischio-rendimento diversificati e obiettivi istituzionali.

Sbocchi professionali e opportunità di carriera

I laureati trovano collocazione in contesti diversi: banche, SGR, SIM, compagnie di assicurazione, intermediari creditizi, investitori istituzionali e uffici finanza di imprese industriali e commerciali. Le figure ricercate spaziano dall’analista del rischio al portfolio manager, dal risk officer al consulente per la compliance. Il corso prepara quindi a ruoli che richiedono sia visione strategica sia capacità tecnica nell’interpretazione di modelli finanziari.

Ruoli tipici e competenze richieste

Chi completa il percorso è in grado di operare come risk manager, analista quantitativo, gestore di portafoglio o consulente finanziario all’interno di strutture complesse. Le competenze chiave includono la capacità di modellare il rischio, comunicare risultati tecnici a interlocutori non specialisti e integrare criteri di compliance nelle procedure aziendali. L’enfasi su aspetti pratici e applicativi facilita il passaggio dal mondo accademico a quello professionale.

Servizi di supporto, governance e informazioni pratiche

Il percorso è integrato da servizi di supporto agli studenti, tutorato, orientamento al lavoro e rappresentanza studentesca, pensati per accompagnare lo studente durante tutto il percorso formativo. Sono inoltre presenti organi del corso di studio che garantiscono aggiornamenti curriculari e qualità dell’insegnamento. L’informazione amministrativa specifica indica che si tratta di una Laurea magistrale con accesso libero e che il corso è attivato presso il Dipartimento di Economia e Management.

Aggiornamenti e governance

Per garantire la trasparenza e la pertinenza dei contenuti sono previsti momenti di revisione e confronto con il mondo delle imprese e degli operatori finanziari. Gli studenti possono accedere a servizi, piani degli studi dettagliati e contatti attraverso le pagine ufficiali del corso. Nota informativa: ultimo aggiornamento pubblicato il 02/04/2026, dato che attesta la contemporaneità delle informazioni fornite.