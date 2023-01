Meme Stock Bounce Strategy a basso rischio

Le azioni di meme riguardano tutte le opportunità. Se li giochi bene, puoi guadagnare un’enorme quantità di denaro in un breve periodo. Giocali male; Tuttavia, allora ti rimane una grande perdita. La maggior parte delle volte quando senti parlare di un meme hai l’impressione che sia altamente rischioso.

Anche se questo potrebbe essere il caso, con la giusta strategia puoi negoziare azioni meme nel modo giusto con questa strategia a basso rischio che abbiamo creato! Si tratta di entrare al momento giusto e uscire con precisione laser nitida.

Dopo alcuni test, abbiamo formulato il miglior titolo di meme di trading che ha mostrato i risultati più coerenti.

Prima di entrare in qualsiasi cosa, dobbiamo chiarire le cose.

Cosa sono le azioni di meme?

Le azioni dei meme in genere salgono alle stelle nel prezzo a causa dell’interesse circolato in tutto il web. Sono diventati virali! Il più delle volte verrà da un popolare sito di social media come Reddit, YouTube o Twitter. Lo abbiamo visto accadere nel gennaio 2021 con GameStop (GME) e molti altri titoli popolari come AMC e Blackberry che sono aumentati.

Questo tipo di trading attrae anche investitori più giovani che credono che il titolo continuerà a salire nel tempo.

Si riferiscono anche al possesso delle loro azioni come “mani di diamante”, il che significa che non venderanno mai, indipendentemente dal prezzo.

Non puoi parlare di meme stock senza parlare di uno dei primi a renderli popolari. Sul suo canale YouTube, Keith Gill, noto anche come Roaring Kitty, ha fatto una massiccia scommessa sul GME quando il prezzo era basso e ha finito per incassare quello che alcuni sostengono fosse quasi 20 milioni di dollari.

Elenco delle azioni di meme oggi

A causa del rapido aumento dell’interesse per le azioni di meme, ci sono molti posti dove trovare un elenco di azioni di meme. Una grande fonte che abbiamo trovato è swaggystocks.com

Questo sito ti consente di vedere cosa è attualmente “di tendenza” e il sentimento generale di quel particolare titolo. Quindi, se stai cercando le migliori azioni di meme in questo momento, sarebbe un’ottima fonte a cui fare riferimento. Trova le azioni di meme più popolari oggi ti aiuterà a scegliere come target le migliori azioni di meme per la nostra strategia di rimbalzo delle azioni meme.

Meme stock ETF

Esiste un ETF azionario Meme? Sì. Il riquadro degli aggiornamenti è ($BUZZ)

Cos’è $BUZZ ETF? Questo è stato lanciato nel marzo 2021 e tenta di monitorare il sentimento pubblico sui post dei blog e sui media online utilizzando l’intelligenza artificiale. In realtà è molto interessante e qualcosa da tenere d’occhio per vedere come le azioni di meme stanno andando nel tempo.

5 delle migliori azioni di meme

Come detto sopra, ci piace tenere traccia delle attuali azioni di meme con strumenti che abbiamo collegato, ma quali sono alcuni dei “migliori” stock di meme?

I 5 migliori stock di meme sono: AMC, GME, CLF, SPCE e BB. Tutti questi titoli hanno visto la loro giusta quota di crescita massiccia in un breve periodo di tempo, motivo per cui consideriamo questi i 5 migliori titoli di meme.

Controversia sui meme stock

C’è molta polemica con le azioni di meme. Ci sono state alcune storie tristi che circolano sul web che mostrano persone che perdono tutto nella speranza di colpire un enorme giorno di paga con lo stock di meme in cui hanno investito. Sentirai anche il termine “short-squeeze” gettato in giro. Senza entrare troppo se vuoi imparare cos’è una breve compressione, questa è una grande risorsa a cui fare riferimento. È fondamentalmente un titolo fortemente corto che sale e i venditori allo scoperto potrebbero dover acquistare a un prezzo più alto per limitare le loro perdite.

Le azioni meme sono un buon investimento?

La maggior parte degli investitori tradizionali si tiene lontana dal trading di meme azionari. Ma quando si presenta un’opportunità, non aver paura di seguirla. Con la giusta strategia e la giusta mentalità sarai in grado di trarre profitto dal trading di azioni meme nel modo giusto.

Come trarre profitto dal trading di azioni meme

Questa è la grande domanda che molti di voi vorrebbero sapere! Come puoi farlo al momento giusto per entrare e realizzare un profitto su questi titoli di meme? Continua a leggere perché abbiamo sviluppato una strategia a basso rischio per il trading efficace di azioni meme che abbiamo chiamato strategia di rimbalzo azionario meme!

Molti credono che solo un pazzo scambierebbe questi titoli. Il tradizionale investitore “meme stock” comprerebbe l’hype e lo manterrebbe sperando che il prezzo salga rapidamente.

Per il nostro esempio di oggi, useremo AMC.

AMC è considerato uno dei meme più popolari.

Quindi questo sarebbe un buon titolo di riferimento da utilizzare per i nuovi titoli di meme in arrivo.

Entriamo subito nella strategia!

Strategia azionaria meme Passo #1: trova lo stock di meme

È abbastanza ovvio, ma devi trovare il giusto stock di meme. Trovane uno che ha già fatto una corsa enorme. Se lo stock di meme che stai guardando sta ancora raggiungendo i massimi storici, questo non è uno che dovresti guardare per questa strategia. Questa strategia cercheremo di entrare a un prezzo molto più basso quando tutto il “clamore” sarà sparito. Questo è il motivo per cui stiamo usando AMC come esempio. Anche molti dei primi cinque titoli di meme che menzioniamo sopra andrebbero bene.

Come abbiamo detto, AMC sarà sul nostro radar per questa strategia. AMC ha già fatto una mossa massiccia verso l’alto, che è esattamente ciò che vogliamo vedere.

Quando stai cercando uno stock di meme, deve aver avuto una mossa massiccia perché questo è fondamentale per il nostro prossimo passo.

Passo #2: attendere un pull-back a un livello chiave

Questo passaggio potrebbe richiedere del tempo, ma è importante farlo bene. Potresti aspettare giorni o settimane, ma trova un livello che ti piace e aspetta che il prezzo raggiunga questo.

Con questa strategia, non siamo interessati all’hype. Invece, siamo interessati dopo tutto il clamore e che il titolo torni a un prezzo ragionevole.

L’acquisto del titolo quando recentemente è appena salito del 50-100% è molto pericoloso e potrebbe lasciarti detenere il titolo a lungo termine con una perdita enorme.

A seconda del broker che utilizzi, puoi semplicemente impostare un avviso a un prezzo che stai guardando.

Usiamo Webull, in questo esempio. Webull è un’ottima piattaforma di trading che può scambiare qualsiasi titolo di meme che è là fuori in questo momento. Se sei interessato a ottenere l’installazione su Webull, sentiti libero di fare clic sull’immagine qui sotto e ottenere l’installazione oggi! Hanno funzionalità di avviso sui prezzi, quindi sarebbe stato perfetto da usare per questo particolare compito.

Con AMC, avevamo il nostro avviso impostato a questo massimo precedente.

Il prezzo è tornato giù e rimbalzato a questo livello, quindi questo è un ottimo prezzo da guardare per una voce.

Passo #3: Prendi il trade quando raggiunge il tuo livello e rimbalza

Una volta che il prezzo raggiunge il tuo livello, ora è il momento di prendere il commercio se rispetta questo prezzo.

In questo caso, AMC è rimbalzata forte e si è spostata rapidamente al rialzo.

Per il nostro ingresso qui, fai uno scambio sul rimbalzo del livello. Ti consigliamo di non prendere il trade nel giorno esatto in cui raggiunge il livello. Dagli un giorno o due per vedere se rimarrà a questo prezzo o romperlo e passare al ribasso. Per il nostro ingresso, saremmo arrivati il giorno successivo. Abbiamo disegnato una freccia dove consigliamo di entrare.

Tieni presente che stiamo guardando il grafico giornaliero. Si consiglia di utilizzare il grafico giornaliero per trovare questi livelli precedenti.

Strategia di rimbalzo azionario meme Passo #4: Stop Loss e Take Profit

Ti consigliamo di posizionare il tuo stop loss del 10% in meno rispetto al tuo prezzo di entrata.

Questo gli dà spazio per muoversi. Tuttavia, se scende al di sotto del 10%, molto probabilmente finirà per continuare il suo movimento al ribasso, quindi non vuoi tenerlo.

Puoi impostare il tuo take profit a +20% dalla tua iscrizione per un rapporto rischio/rendimento 2:1.

Questa strategia mira a entrare e uscire rapidamente da questo stock di meme con un bel guadagno.

Una volta catturato un rapido guadagno del 20%, non hai finito con quel commercio.

Se il prezzo torna al livello e rimbalza di nuovo, prendi un ulteriore trade e continui a farlo finché continua a rimbalzare.

Quindi per la prossima voce questo è dove sarebbe e al momento della stesura di questo articolo saremmo ancora in questo commercio.

Non prendere un ulteriore trade fino a quando il Take profit o stop loss non ha colpito su qualsiasi trade.

Quindi, nel caso di cui sopra, ora terremo questo commercio fino a quando uno dei criteri non sarà soddisfatto.

Lo rende semplice poiché sarai solo in un trade alla volta.

Questo ha formato un bel doppio fondo qui e se vuoi saperne di più sull’importanza dei doppi fondi abbiamo una grande strategia qui in questo articolo.

Più rispetta questo livello, più forte diventa questo livello di supporto. I livelli di supporto sono molto importanti nel trading e possono fare una grande differenza quando impari a individuarli in modo coerente.

Di seguito è riportato un buon esempio di come apparirebbero il supporto e la resistenza su un grafico.

Continua a scambiare il rimbalzo di questo livello di supporto finché continua a rimbalzare. Puoi ovunque da 1 a 4 grandi voci.

Ovviamente, il commercio #3 e #4 sono speculativi qui, ma finché continuerà a rimbalzare continuerai a scambiarlo! Ricorda solo che hai solo 1 trade alla volta.

Inoltre, il rischio è molto importante. Si prega di fare riferimento al nostro post di gestione del rischio se si desidera vedere il modo migliore per gestire il rischio.

Il motivo per cui amiamo fare trading di meme in questo modo è perché scopriamo che questo ha molto meno rischio rispetto al trading quando salgono in modo esponenziale. Quando lo fanno, se dovessi avere uno stop loss, molto probabilmente verrai eliminato rapidamente a causa della volatilità del titolo. Dal momento che aspettiamo che tutto il “clamore” sia sparito, può portare a molti guadagni redditizi poiché i trader guarderanno sempre questi titoli di meme, specialmente quando raggiungono livelli di supporto enormi.

Se ti è piaciuta questa strategia, adorerai i nostri avvisi che occasionalmente avranno uno stock di meme di tanto in tanto.

Si chiama calma avvisi di cassa che è disponibile su Google Play e Apple App Store. Puoi saperne di più sull’app qui!

Abbiamo sviluppato questa app di avviso commerciale per i trader come te! Usiamo la nostra strategia di trading unica per trovare voci eccellenti e pubblicare le nostre negoziazioni alle 3 PM EST dal lunedì al venerdì.

Conclusione

Questa strategia di rimbalzo azionario meme è un ottimo modo per acquisire profitti rapidi con piccoli rischi. Ti abbiamo mostrato come trovare le azioni di meme statunitensi e come ti consigliamo di negoziarle. Lo stock AMC è un ottimo esempio di meme stock. Questo è uno che continueremo a negoziare con questa strategia finché continuerà a salire e scendere di nuovo ai livelli chiave. Ora è la tua occasione per provare questa strategia azionaria meme! Il trading di azioni meme può essere eccitante e, seguendo le regole di questa strategia di rimbalzo azionario dei meme, pensiamo che tu possa ottenere buoni guadagni con pochi rischi.