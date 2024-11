in

Performance della Borsa di Hong Kong

La sessione finale di novembre ha portato una ventata di positività sui mercati azionari cinesi, in particolare per la Borsa di Hong Kong, che ha chiuso con un incremento dello 0,29% nell’indice Hang Seng. Questo risultato è stato trainato da un notevole balzo nel settore tecnologico, che ha visto un aumento di oltre un punto percentuale. Tuttavia, è importante notare che il bilancio mensile per Hong Kong rimane negativo, con una flessione del 4,4%. Questo calo riflette le incertezze persistenti riguardo alla ripresa economica della Cina e le aspettative sulle misure di stimolo che potrebbero arrivare da Pechino.

Andamento della Borsa di Shanghai

La Borsa di Shanghai ha registrato anch’essa una chiusura positiva, con un aumento dello 0,9% nell’ultima sessione di novembre. Il mese si è concluso con un lieve incremento dell’1,5%, grazie principalmente al forte recupero della prima settimana, anche se questo è stato rapidamente assorbito. Da gennaio, l’indice composito di Shanghai ha visto una crescita di circa il 15%, segno di una certa resilienza nonostante le sfide economiche.

Impatto del PIL svizzero e dell’inflazione in eurozona

Parallelamente, il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Svizzera ha registrato una crescita dello 0,2% nel terzo trimestre, un rallentamento rispetto al trimestre precedente. Il Ministero dell’Economia ha confermato che questo calo è dovuto a una diminuzione dei consumi delle famiglie e degli investimenti nelle costruzioni, oltre a un rallentamento nel settore chimico-farmaceutico. Inoltre, oggi si attende il dato sull’inflazione dell’eurozona, che è sotto la lente della Banca Centrale Europea (BCE). L’aumento dell’inflazione in Francia all’1,7% è stato inferiore alle aspettative, rimanendo ben al di sotto dell’obiettivo del 2% fissato dalla BCE.

In sintesi, mentre i mercati azionari cinesi mostrano segni di ripresa, le incertezze economiche continuano a pesare sulle prospettive future. Gli investitori dovranno monitorare attentamente gli sviluppi economici e le politiche monetarie per navigare in questo contesto complesso.