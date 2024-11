Mercati europei in calo: focus su Nvidia e dichiarazioni della Fed

Partenza cauta per i mercati europei

I mercati europei, inclusa Piazza Affari, hanno aperto la giornata con una partenza cauta. Il Ftse Mib, principale indice della Borsa italiana, ha mostrato un calo dello 0,2%, attestandosi a 33.160 punti. Tra i titoli in evidenza, Saipem si è posizionata in vetta al listino, attirando l’attenzione degli investitori. Questo andamento riflette una generale incertezza che caratterizza il panorama economico attuale, influenzato da vari fattori globali.

Trimestrale di Nvidia: risultati contrastanti

Un elemento chiave che ha catturato l’attenzione degli analisti è stata la trimestrale di Nvidia, che ha superato le aspettative di mercato. Nonostante i numeri in forte rialzo, il titolo ha subito una flessione di circa il 2% nell’afterhours, suggerendo che gli investitori non sono completamente convinti dalla guidance fornita per il trimestre in corso. Questo scenario evidenzia la volatilità del mercato tecnologico e l’importanza di monitorare le performance delle aziende leader nel settore dell’intelligenza artificiale.

Dichiarazioni della Federal Reserve e impatti sul mercato obbligazionario

Le parole di Michelle Bowman, membro del board della Federal Reserve, hanno aggiunto un ulteriore elemento di cautela. Bowman ha sottolineato la necessità di un approccio più cauto nella politica monetaria, citando l’incertezza dei dati economici e le variabili che potrebbero influenzare le condizioni future. Queste dichiarazioni seguono quelle del governatore Jerome Powell, il quale ha affermato che non c’è fretta di ridurre i tassi di interesse. Tali affermazioni hanno avuto un impatto immediato sul mercato obbligazionario, con lo spread Btp-Bund che è risalito a 125 punti base, evidenziando una crescente tensione tra i titoli di stato italiani e tedeschi.

Andamento delle materie prime e del Forex

Nel settore delle materie prime, il petrolio Brent si mantiene stabile attorno ai 73,5 dollari al barile, mentre l’oro continua a guadagnare terreno, raggiungendo i 2.664 dollari l’oncia. Questi movimenti sono indicativi di un mercato delle materie prime che risponde a dinamiche globali e a fattori geopolitici. Sul fronte valutario, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,0537, mostrando una stabilità che potrebbe riflettere l’attesa di ulteriori sviluppi economici. Infine, nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin si avvicina sempre più alla soglia dei 100mila dollari, segnando un valore di 97mila dollari poco dopo le 9, un segnale di crescente interesse e speculazione nel settore.