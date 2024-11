Andamento delle borse europee

La giornata di oggi ha visto un significativo incremento nelle borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha chiuso in crescita dell’1,56%, raggiungendo i 34.343 punti. Tra i titoli in evidenza, spiccano Leonardo, Azimut e Amplifon, che hanno registrato guadagni superiori al 3%. Tuttavia, il settore del lusso ha mostrato segni di debolezza, con Moncler che ha perso l’1,2% a causa di aspettative deluse riguardo agli stimoli fiscali in Cina. Anche Brunello Cucinelli ed Erg hanno chiuso in negativo, evidenziando la fragilità di questo segmento di mercato.

Focus sui dati economici americani

In assenza di spunti macroeconomici significativi, l’attenzione degli investitori è rivolta ai prossimi appuntamenti economici negli Stati Uniti. Mercoledì verranno pubblicati i dati sull’inflazione, seguiti giovedì da un intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Questi eventi potrebbero avere un impatto notevole sui mercati, specialmente considerando le recenti fluttuazioni dei tassi d’interesse. Gli analisti sono in attesa di indicazioni su possibili ulteriori tagli dei tassi, che potrebbero influenzare le decisioni di investimento a breve termine.

Rendimenti obbligazionari e materie prime

Il mercato obbligazionario europeo ha mostrato un calo nei rendimenti, con lo spread Btp-Bund che si è contratto a 126 punti base. Il decennale italiano ha visto una discesa al 3,59%, mentre il benchmark tedesco ha raggiunto il 2,33%. Nel settore delle materie prime, il petrolio Brent è sceso sotto i 72 dollari al barile, mentre l’oro ha perso valore, scendendo a 2.616 dollari l’oncia. Questi movimenti sono indicativi di un mercato in attesa di segnali chiari da parte delle autorità monetarie e di un contesto economico globale incerto.

Il rafforzamento del dollaro e le criptovalute

Il dollaro americano continua a rafforzarsi, influenzato da recenti sviluppi politici e da aspettative di politiche commerciali più aggressive. Il cambio euro/dollaro è sceso a 1,065, mentre il dollaro/yen ha visto un deprezzamento a 153,9. Nel frattempo, il Bitcoin ha raggiunto nuovi massimi, avvicinandosi agli 85 mila dollari, segnalando un crescente interesse per le criptovalute in un contesto di incertezze economiche tradizionali.

Risultati aziendali e strategie di investimento

PharmaNutra ha riportato risultati finanziari straordinari nei primi nove mesi del 2024, con un incremento significativo dei ricavi. Il vicepresidente Roberto Lacorte ha attribuito questo successo agli investimenti in ricerca e sviluppo. Anche Assicurazioni Generali ha comunicato l’acquisto di oltre 1,8 milioni di azioni proprie, rafforzando la sua posizione sul mercato. RCS ha approvato dati finanziari positivi, mostrando un utile netto in crescita. Questi risultati evidenziano come le aziende stiano navigando in un contesto economico complesso, cercando di mantenere margini positivi e di investire per il futuro.