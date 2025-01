Mercati europei in ripresa dopo il taglio dei tassi della Bce

La reazione dei mercati europei

Le borse europee hanno chiuso in territorio positivo in seguito alla riunione della Banca Centrale Europea (Bce), che ha annunciato un abbassamento dei tassi di interesse di 25 punti base. Questo intervento, atteso dagli analisti, ha portato il tasso sui depositi al 2,75%, segnalando un approccio più accomodante da parte della Bce in un contesto di inflazione in miglioramento. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha terminato la giornata con un incremento dello 0,16%, attestandosi a 36.429 punti.

Performance dei titoli azionari

All’interno del listino, si sono registrati acquisti significativi su titoli come Iveco Group e Campari, entrambi in crescita del 1,6%. Tuttavia, non tutte le notizie sono state positive: il titolo di STMicroelectronics ha subito un crollo del 10,75% a causa di risultati finanziari deludenti e di un outlook poco incoraggiante. La reazione del mercato evidenzia la volatilità e le incertezze che caratterizzano attualmente il panorama economico europeo.

Impatto delle decisioni della Bce sull’economia

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha sottolineato che è prematuro discutere del tasso neutrale, ribadendo l’importanza di un approccio basato sui dati. Questo lascia aperta la possibilità di ulteriori tagli nei prossimi incontri, a seconda dell’andamento dell’inflazione e della crescita economica. I dati sul Pil dell’eurozona hanno mostrato una stagnazione inaspettata nel quarto trimestre del 2024, con una crescita zero per l’Italia e contrazioni in Germania e Francia. Questi risultati mettono in evidenza le sfide che l’Europa deve affrontare per stimolare la crescita economica.

Andamento delle materie prime e delle criptovalute

Nel mercato delle materie prime, il petrolio Brent ha recuperato terreno, raggiungendo 76,3 dollari al barile, mentre l’oro si avvicina a 2.800 dollari l’oncia. Sul fronte delle criptovalute, il Bitcoin ha superato i 105.800 dollari, continuando a mostrare una resilienza nonostante le fluttuazioni del mercato. Questi sviluppi suggeriscono che gli investitori stanno cercando rifugio in asset alternativi in un contesto di incertezze economiche.

Le prospettive per gli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, i mercati azionari mostrano andamenti contrastanti, con il Dow Jones e lo S&P 500 in positivo, mentre il Nasdaq registra una flessione. Le recenti trimestrali di aziende come Microsoft e Meta hanno evidenziato risultati misti, influenzati dalla crescente competizione nel settore dell’intelligenza artificiale. Inoltre, il PIL statunitense ha registrato una crescita del 2,3% nel quarto trimestre, inferiore alle aspettative, mentre l’inflazione è salita al 2,3%. Questi dati potrebbero influenzare le decisioni future della Federal Reserve riguardo ai tassi di interesse.