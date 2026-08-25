Brent a 95,29$, il petrolio accelera mentre l’oro resta fermo

Il petrolio torna a far parlare di sé con un rialzo deciso del Brent, che chiude a 95,29$, in rialzo del 3,09%. Un movimento che contrasta con la stabilità dell’oro, fermo a 4643,8$, e con l’avanzata più contenuta del WTI, che guadagna solo lo 0,51% a 86,48$.
Il Brent spicca per la sua performance, trainando il settore delle materie prime. La differenza tra il rialzo del Brent e quello del WTI, pur se modesta, sottolinea una divergenza che potrebbe riflettere dinamiche regionali diverse. L’oro, invece, sembra aver trovato un equilibrio, senza mostrare particolari tensioni.
La performance del Brent, in particolare, merita attenzione. Un rialzo del 3,09% in un solo giorno è un segnale significativo, che potrebbe indicare una ripresa della domanda o tensioni geopolitiche sottostanti. Il WTI, d’altra parte, avanza in modo più moderato, suggerendo un mercato che cerca ancora una direzione chiara. L’oro, con il suo prezzo stabile, sembra attendere nuovi stimoli per muoversi.
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