Creazione di posti di lavoro a novembre

Nel mese di novembre, le aziende statunitensi hanno creato 146.000 posti di lavoro, un numero inferiore rispetto alle 150.000 attese e ai 184.000 di ottobre, che sono stati rivisti al ribasso. Questi dati, sebbene inferiori alle previsioni, continuano a suggerire una certa solidità nel mercato del lavoro, che si dimostra resiliente nonostante un contesto economico caratterizzato da pressioni inflazionistiche e costi di finanziamento elevati.

Implicazioni per la Federal Reserve

Questa situazione rappresenta una buona notizia per i funzionari della Federal Reserve, che ora non vedono più il mercato del lavoro come una fonte di inflazione. La loro attenzione si è spostata verso la preservazione delle opportunità di impiego, cercando di mantenere un equilibrio tra crescita economica e stabilità dei prezzi. La prossima riunione della Fed sarà cruciale, con una probabilità del 76% di un possibile taglio dei tassi di interesse, il che potrebbe ulteriormente stimolare l’economia.

Andamento dei mercati finanziari

Nonostante i dati sull’occupazione siano stati inferiori alle attese, Wall Street ha aperto in positivo, con l’indice S&P 500 e il Nasdaq che hanno segnato nuovi record intraday. Questo ottimismo potrebbe riflettere una fiducia generale nel potenziale di crescita economica, anche in un contesto di incertezze. Inoltre, il prezzo del petrolio WTI ha registrato un leggero rialzo, contribuendo a un clima di stabilità nei mercati energetici.

Innovazioni nel settore sanitario

Un altro aspetto interessante riguarda il settore sanitario, dove il farmaco per la perdita di peso di Eli Lilly, Zepbound, ha superato il rivale Wegovy di Novo Nordisk in uno studio comparativo. Questo sviluppo potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato dei farmaci per la perdita di peso, aprendo nuove opportunità per i pazienti e le aziende farmaceutiche. Inoltre, la Commissione europea ha approvato la creazione della joint venture Coding Solutions Topco (CorroHealth) da parte delle società di private equity statunitensi Patient Square e Carlyle Group, mirata a migliorare la gestione del ciclo dei ricavi nei sistemi sanitari USA.

Richieste di mutui e tassi di interesse

Infine, la settimana del 29 novembre ha visto un incremento del 2,8% nelle richieste di mutui ipotecari, secondo la Mortgage Bankers Association (MBA). Le nuove richieste sono aumentate del 5,6%, nonostante un calo dello 0,6% nelle richieste di rifinanziamento. I tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,69%, rispetto al 6,86% della settimana precedente, suggerendo un possibile miglioramento nell’accesso al credito per i potenziali acquirenti di abitazioni.