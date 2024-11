Immatricolazioni di autovetture in Europa

Secondo i dati pubblicati dall’Associazione dei Costruttori Europei (ACEA), il mercato dell’auto in Europa Occidentale ha mostrato un incremento minimo nel mese di ottobre 2024, con 1.041.672 autovetture immatricolate. Questo rappresenta un aumento del 0,1% rispetto alle 1.040.532 immatricolazioni dello stesso mese dell’anno precedente. Tuttavia, è importante notare che questo dato è ancora inferiore del 14,3% rispetto a ottobre 2019, un periodo antecedente alla crisi economica.

Andamento annuale delle immatricolazioni

Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2024, le immatricolazioni totali hanno raggiunto 10.821.299 unità, con un lieve incremento del 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, il confronto con il 2019 evidenzia un calo significativo del 18,8%, indicando che il mercato dell’auto non è ancora tornato ai livelli pre-crisi.

Le auto elettriche e ibride: tendenze emergenti

Il 2024 si presenta come un anno di transizione per il mercato automobilistico europeo, caratterizzato da un andamento altalenante. Questo è in parte dovuto al tentativo di ripresa della quota di auto elettriche, che ha subito un ridimensionamento a causa della fine degli incentivi in Germania, il principale mercato dell’area. Tuttavia, si osserva un crescente interesse per le auto ibride plug-in (PHEV), che hanno registrato un incremento delle immatricolazioni del 18,2% in Germania rispetto a ottobre 2023, raggiungendo una quota del 8,3%.

Questi dati suggeriscono che, nonostante le difficoltà, il mercato dell’auto sta cercando di adattarsi e rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità e le tecnologie verdi.