Un aumento costante dei valori immobiliari

Nel primo semestre del 2024, il mercato immobiliare montano ha mostrato un incremento dei valori delle abitazioni pari allo 0,5%. Tra le regioni che hanno registrato i maggiori aumenti, spicca la Valle d’Aosta, dove i valori sono cresciuti dell’1,1%. Questo trend positivo è il risultato di una domanda crescente, in particolare per le abitazioni principali, che sta portando a un aumento delle compravendite in località come Chatillon, La Salle e Champorcher.

Il fascino delle case vacanza

Il mercato delle case vacanza continua a essere particolarmente vivace, con Valtournenche che si distingue per la sua posizione strategica vicino a Cervinia e per la presenza di neve tutto l’anno. I prezzi in questa località sono in aumento, attrattivi anche per acquirenti stranieri provenienti dall’Est Europa. A Cervinia, il costo al metro quadro per le nuove costruzioni può arrivare fino a 9000 €, mentre le abitazioni già esistenti si attestano intorno ai 6000 € al mq.

Mercati di nicchia e opportunità di investimento

Chamois, una località accessibile solo tramite funivia, rappresenta un mercato di nicchia per chi cerca tranquillità e isolamento. Qui, i prezzi si aggirano intorno ai 2200 € al mq a Torgnon, dove la domanda è sostenuta da italiani che preferiscono case vacanza ben servite e vicine alle piste da sci. Inoltre, l’elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea potrebbe portare a una rivalutazione delle proprietà in queste aree, rendendole ancora più appetibili per gli investitori.

Situazione in Piemonte e Trentino-Alto Adige

In Piemonte, i valori immobiliari hanno subito una leggera flessione dello 0,4%, con una stabilità a Bardonecchia. Qui, i prezzi per le nuove costruzioni si aggirano tra i 4500 e i 5000 € al mq, mentre le soluzioni usate restano tra i 2500 e i 3000 € al mq. Gli acquirenti provengono principalmente dalla provincia di Torino, attratti da bilocali e trilocali a prezzi competitivi. Al contrario, nel Trentino-Alto Adige, i prezzi sono rimasti invariati, con Arco che presenta un mercato immobiliare caratterizzato solo parzialmente da case vacanza.

Incremento delle quotazioni in Lombardia

Infine, in Lombardia, le quotazioni delle case turistiche hanno mostrato un incremento dello 0,6%. A Ponte di Legno, i prezzi sono stabili, nonostante lo slittamento della consegna degli impianti delle Terme, che ha portato a una bassa offerta sul mercato. Le richieste provengono principalmente da residenti in province come Milano, Brescia e Bergamo, alla ricerca di trilocali dal valore compreso tra 220 e 250 mila €.