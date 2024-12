Un nuovo inizio per il mercato immobiliare

Il mercato immobiliare italiano sembra finalmente vedere la luce dopo un periodo di incertezze e stagnazione. Secondo il terzo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2024 realizzato da Nomisma, i 13 principali mercati italiani, tra cui Milano, Roma e Napoli, mostrano segnali di ripresa. Questo cambiamento è attribuibile a due fattori principali: la tenuta dei redditi delle famiglie e il ripristino di condizioni di accesso al credito meno restrittive. Tuttavia, nonostante l’aumento delle compravendite, i prezzi delle abitazioni stanno subendo una frenata, chiudendo l’anno sui livelli del primo semestre del 2024.

Fattori che influenzano i prezzi

Il rapporto di Nomisma evidenzia che l’invarianza dei prezzi nel secondo semestre è il risultato di una revisione delle aspettative da parte dei venditori, che si trovano a dover affrontare una minore disponibilità a concedere sconti durante le trattative. Milano, in particolare, ha registrato una flessione dei prezzi dell’1,5% su base semestrale, seguita da Bari, Roma, Torino e Venezia. Nonostante ciò, i mercati monitorati hanno visto un incremento medio dei prezzi, con un +1,7% per le abitazioni in ottimo stato e un +1,5% per quelle in buono stato.

Il mercato delle locazioni in crescita

Un altro aspetto interessante emerso dall’analisi riguarda il mercato delle locazioni. Con l’accesso al credito che rimane difficile per molte famiglie, l’affitto sta diventando l’unica opzione praticabile per un numero crescente di persone. La quota di famiglie che ha scelto di affittare è aumentata dal 56% nel 2023 al 59,3% nel 2024. I canoni di locazione, in particolare a Milano e Roma, hanno visto un aumento significativo, rispettivamente del 3,2% e del 4,7%. Questo trend è stato ulteriormente accelerato dal sovraffollamento nel segmento della locazione, che ha spinto i canoni a crescere oltre il 3% annuo.

Tempi di vendita e affitto

Un altro dato interessante riguarda i tempi necessari per concludere una trattativa di vendita. In media, per vendere un’abitazione occorrono circa 5 mesi, con Genova che presenta i tempi più lunghi (5,5 mesi) e Milano i più brevi (4 mesi). D’altra parte, i tempi per affittare un’abitazione si sono dimezzati, stabilizzandosi sotto i 2 mesi. Questi dati suggeriscono un mercato in movimento, dove le dinamiche di offerta e domanda stanno rapidamente cambiando.