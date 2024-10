Un trimestre difficile per Mercedes-Benz

Mercedes-Benz ha recentemente annunciato un crollo del 64% degli utili nella sua divisione auto per il terzo trimestre, un risultato che ha sorpreso negativamente gli analisti. Questo calo è stato in parte attribuito a un rallentamento della spesa dei consumatori in Cina, un mercato cruciale per la casa automobilistica tedesca. Il CFO Harald Wilhelm ha dichiarato che i risultati non soddisfano le ambizioni del gruppo, evidenziando la necessità di intensificare i tagli ai costi.

Costi di rinnovamento e mercato difficile

Oltre al calo della domanda in Cina, gli utili sono stati influenzati anche dai costi di rinnovamento dei modelli. Mercedes-Benz sta affrontando un mercato difficile, in particolare per le nuove versioni del SUV Classe G, il cui lancio è previsto nel prossimo trimestre. La casa automobilistica ha dovuto rivedere le sue previsioni di vendite annuali, prevedendo risultati leggermente inferiori rispetto all’anno precedente e vendite nel quarto trimestre in linea con quelle del terzo.

Strategie future e margini di profitto

Nel corso del terzo trimestre, Mercedes ha tagliato due volte il target di margine di profitto per l’intero anno, unendosi a un numero crescente di rivali europei che stanno affrontando un mercato automobilistico cinese in calo. Questa situazione ha portato a profitti e margini in diminuzione, costringendo le aziende a rivedere le loro strategie. La casa automobilistica tedesca sta cercando di adattarsi a queste sfide, ma il futuro rimane incerto.