Mfe conquista il mercato tedesco con ProSieben e accelera la crescita in Italia

Il panorama mediatico europeo è in rapida evoluzione.

MFE, l’ex Mediaset, si sta affermando come attore chiave in questa trasformazione. Recentemente, la società ha completato con successo un’operazione pubblica di acquisto (Opa) su ProSieben, uno dei principali gruppi televisivi tedeschi. Questa mossa ha permesso a MFE di ottenere una quota del 75% della rete televisiva tedesca, segnando un passo significativo verso la creazione di un grande player nel settore media europeo.

Il consiglio di amministrazione di MFE ha approvato i risultati finanziari del primo semestre dell’anno, evidenziando un trend positivo che continua da dieci semestri consecutivi. Il CEO Pier Silvio Berlusconi ha espresso soddisfazione per i risultati, sottolineando come la crescita dell’utile rappresenti una solida base per affrontare le sfide future in un mercato altamente competitivo.

Performance finanziaria nel primo semestre 2025

In un contesto internazionale caratterizzato da incertezze economiche, la raccolta pubblicitaria del gruppo ha mostrato una tenuta sorprendente rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi pubblicitari lordi in Italia sono aumentati del 2%, mentre in Spagna il mercato ha registrato un avvio più lento, portando a una leggera flessione dei ricavi totali a 1,43 miliardi di euro.

Un’analisi dettagliata dei risultati

Il primo semestre del 2025 ha visto l’utile netto salire a 130,2 milioni di euro, con un incremento del 24,4% rispetto ai 104,7 milioni del semestre precedente. Inoltre, il debito della società è diminuito, attestandosi a 620 milioni di euro, rispetto ai 691 milioni registrati alla fine del 2024. Questi indicatori positivi rafforzano la posizione di MFE come colosso nel settore dei media.

Strategia di crescita e sfide future

La recente acquisizione di ProSieben rappresenta una mossa strategica fondamentale per MFE. Berlusconi ha sottolineato l’importanza di affrontare il mercato con realismo e prudenza, mostrando al contempo entusiasmo per le opportunità future. La sfida rimane quella di costruire un player di riferimento nel settore, capace di competere con i giganti del web e altri attori consolidati.

Raccolta pubblicitaria e performance di mercato

In Italia, la raccolta pubblicitaria sui mezzi gestiti da MFE, che include canali televisivi gratuiti, emittenti radiofoniche e piattaforme digitali, ha mostrato un incremento del 2%, raggiungendo 1,06 miliardi di euro. Tuttavia, secondo le rilevazioni Nielsen, il mercato pubblicitario complessivo ha subito una leggera flessione del -0,4%. Nonostante queste sfide, le azioni di MFE hanno visto una crescita di circa 14% dopo la chiusura dell’Opa su ProSieben, segno di un forte interesse da parte degli investitori.

La strada per il successo è ancora lunga, ma MFE sembra avere tutte le carte in regola per affrontare le sfide del futuro, armata di una strategia chiara e risultati finanziari incoraggianti. La crescita nel settore dei media è essenziale, e l’espansione in Germania rappresenta solo l’inizio di un viaggio che potrebbe portare a nuove e significative opportunità in tutta Europa.