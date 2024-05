Migliori Token AI del 2024 | Le Criptovalute Basate su Intelligenza Artificiale

Esplora l’andamento crescente dei token basati su intelligenza artificiale nel mercato delle criptovalute e scopri la nostra selezione dei migliori token AI con le migliori performance del 2024.

Perché i Token AI Stanno Crescendo a Febbraio?

Risultati di Nvidia e Sora di OpenAI

A febbraio, il mercato delle criptovalute ha assistito a un significativo aumento del valore dei token AI. Questo trend positivo è stato principalmente dovuto agli eccezionali risultati finanziari di Nvidia per il quarto trimestre, che hanno superato le aspettative. Nvidia ha rivelato che i suoi guadagni per azione hanno raggiunto $5.16, superando le previsioni di $4.59 per azione. Inoltre, l’azienda ha registrato un fatturato di $22.1 miliardi, ben oltre le aspettative di Wall Street di $20.4 miliardi.

Un altro evento cruciale è stato l’introduzione del nuovo strumento video di OpenAI, Sora, il 19 febbraio. Sora è una tecnologia avanzata di intelligenza artificiale generativa, capace di convertire descrizioni scritte in contenuti video fotorealistici. Dopo il suo lancio, Worldcoin — un progetto co-creato dal CEO di OpenAI, Sam Altman — ha raggiunto un nuovo prezzo massimo di $7.95, con la capitalizzazione di mercato che ha superato momentaneamente il miliardo di dollari.

Questi eventi hanno avuto un impatto positivo sull’intero mercato delle criptovalute, favorendo in particolare i token focalizzati sull’intelligenza artificiale. Questi token hanno registrato aumenti di prezzo, con alcuni che hanno mostrato una crescita fino al 20% in un solo giorno. Tendenze simili sono state osservate nel 2023, durante l’adozione diffusa del chatbot AI ChatGPT e la performance record delle azioni di Nvidia.

I Migliori Token AI del 2024

Worldcoin (WLD)

Worldcoin, co-creato dal fondatore di OpenAI, Sam Altman, mira a fornire a ogni individuo un metodo affidabile per autenticare la propria umanità, distinguendo gli utenti reali dai bot o dalle costruzioni AI. L’infrastruttura di Worldcoin si basa su tre elementi chiave: il World ID per la verifica dell’identità, il World App per l’interazione degli utenti e i token Worldcoin (WLD) per le transazioni all’interno dell’ecosistema.

Worldcoin utilizza la tecnologia di scansione dell’iride per generare codici di identificazione sicuri e unici, registrati su una blockchain per garantire che siano a prova di manomissione. Attualmente, il token WLD viene scambiato a $7.37 USD, con una capitalizzazione di mercato di circa $1 miliardo, e ha visto un aumento di quasi il 220% nell’ultimo mese.

SingularityNET (AGIX)

SingularityNET è un ecosistema basato su blockchain che offre un marketplace AI decentralizzato, permettendo agli utenti di produrre, distribuire e guadagnare dai servizi AI. L’obiettivo di SingularityNET è creare un ecosistema AI globale, open-source e democratico, dove gli sviluppatori possono collaborare e accedere agli algoritmi e ai servizi AI senza intermediari.

La piattaforma utilizza i token AGI per facilitare le transazioni all’interno della rete. Questi token sono utilizzati per assumere servizi AI disponibili su SingularityNET. Attualmente, il token AGIX è valutato a $0.671094 USD, con una capitalizzazione di mercato di $843,294,954 USD, segnando un guadagno impressionante di oltre il 151% nell’ultimo mese.

Fetch.ai (FET)

Fetch.ai è una rete decentralizzata progettata per connettere agenti autonomi utilizzando AI e machine learning per risolvere problemi collaborativi in vari settori. Fetch.ai può essere utilizzato per automatizzare compiti quotidiani come la prenotazione di un parcheggio o di un volo. Fondata nel 2017, Fetch.ai mira a democratizzare l’accesso all’AI, permettendo agli utenti di utilizzare agenti digitali per compiti che vanno dalla DeFi ai trasporti senza controllo centralizzato. Attualmente, il token FET viene scambiato a 1,09 USD e ha una capitalizzazione di mercato di $907,988,105 USD, con un aumento di quasi l’84% nell’ultimo mese.

Render Network (RNDR)

La Render Network è una piattaforma decentralizzata che utilizza la potenza di calcolo in eccesso dei miner di criptovalute, che offrono le loro unità di elaborazione grafica (GPU) per il noleggio. Utilizzando il token RNDR, la rete incentiva la partecipazione attiva attraverso una strategia di prezzo flessibile che varia con la complessità del lavoro, l’urgenza e la disponibilità delle risorse. Attualmente, il token RNDR ha un prezzo di mercato di $7.41 e una capitalizzazione di mercato di $2.8 miliardi, con una crescita dell’87% nell’ultimo mese.

The Graph (GRT)

Il Graph Protocol è una piattaforma decentralizzata che consente di effettuare query efficienti sui dati blockchain utilizzando l’intelligenza artificiale. Serve come infrastruttura per le dApp indicizzando i dati dalle blockchain come Ethereum e organizzandoli in API aperte note come subgraph. Il protocollo utilizza il token GRT per alimentare la sua economia. Attualmente, GRT viene scambiato a $0.2826 e ha una capitalizzazione di mercato di $2.6 miliardi, con un aumento di oltre l’80% nell’ultimo mese.

Il recente aumento del valore dei token AI, influenzato dai risultati eccezionali di Nvidia e dal lancio di Sora di OpenAI, ha messo in evidenza il vasto potenziale e l’interesse crescente nei progetti blockchain integrati con l’AI. Esempi chiave includono Worldcoin, SingularityNET, Fetch.ai, Render Network e The Graph Protocol, ciascuno dimostrando le varie applicazioni dell’AI nei miglioramenti tecnologici blockchain.