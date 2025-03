Un evento che segna un cambiamento

Fra un anno, l’Arena di Verona sarà il palcoscenico della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Questo evento non è solo un momento di celebrazione sportiva, ma rappresenta un’importante opportunità per promuovere l’inclusione sociale e cambiare la percezione del mondo paralimpico. Il presidente del comitato organizzatore, Giovanni Malagò, ha sottolineato l’importanza di investire risorse e capacità di gestione nel mondo paralimpico, che presenta sfide uniche rispetto a quelle olimpiche.

Le aspettative crescono dopo Parigi 2024

Il successo delle Paralimpiadi di Parigi 2024 ha alzato le aspettative per Milano Cortina 2026. Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, ha evidenziato come la percezione degli atleti paralimpici sia cambiata radicalmente negli ultimi vent’anni. Le emozioni suscitate dalle imprese degli atleti a Parigi hanno dimostrato che il mondo paralimpico ha raggiunto traguardi impensabili. Con oltre 200mila biglietti in vendita, molti a prezzi accessibili, l’obiettivo è coinvolgere un pubblico vasto e appassionato.

Sport e inclusione: un messaggio globale

Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, ha affermato che il movimento paralimpico va oltre lo sport, abbracciando anche tematiche sociali. L’inclusione delle persone con disabilità è un tema cruciale, e le Paralimpiadi rappresentano un’opportunità per rimuovere le barriere non solo nello sport, ma anche nella società. Milano Cortina 2026 si propone di lasciare un’eredità duratura, con strutture accessibili e investimenti in infrastrutture che beneficeranno tutti, non solo gli atleti.

Un’opportunità per la crescita culturale

Le Paralimpiadi non sono solo un evento sportivo, ma un’importante occasione per incidere sulla cultura del Paese. Luca Pancalli ha sottolineato che gli atleti paralimpici rappresentano valori fondamentali e sono voci significative per i giovani e per la politica. La loro esperienza e le loro storie possono ispirare cambiamenti e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della disabilità e dell’inclusione. Gli ambassador dei prossimi Giochi, tra cui campioni di diverse discipline, sono pronti a portare avanti questo messaggio di speranza e cambiamento.