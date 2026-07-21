Monetization Gateway di Cloudflare: come le criptovalute cambieranno l’accesso al web

Cloudflare rivoluziona il web con Monetization Gateway, un sistema che utilizza criptovalute per monetizzare l'accesso ai contenuti da parte delle AI. Scopri come cambierà il nostro modo di navigare.

Il web, nato come spazio di libertà e gratuità, sta vivendo una trasformazione radicale. Con l’avvento delle intelligenze artificiali, il modello di business su cui si è basato per decenni è in discussione. Cloudflare, gigante dell’infrastruttura web, ha presentato Monetization Gateway un servizio che potrebbe cambiare per sempre il nostro rapporto con i contenuti online.

Negli anni Novanta, gli architetti del HyperText Transfer Protocol (HTTP) crearono il codice di errore 402, associato al messaggio “Payment Required”. Questo codice, mai realmente implementato, era destinato a segnalare contenuti accessibili solo su pagamento. Oggi, con l’ascesa delle AI, il concetto di pagamento per l’accesso al web sta tornando in auge.

L’impatto delle intelligenze artificiali sul traffico web

Le intelligenze artificiali stanno cambiando il modo in cui interagiamo con il web. Secondo le rilevazioni di Cloudflare, meno della metà del traffico web è composto da visite umane. Il resto è costituito da bot e crawler programmi automatizzati che cercano informazioni online. Questo cambiamento ha portato a una riduzione delle visualizzazioni e dei click, tradizionali fonti di reddito per i siti web.

Le AI, infatti, possono leggere il web e dare direttamente le risposte agli utenti, senza che questi debbano aprire link e aggiungere views ai siti altrui. Anche Google, del resto, si comporta sempre più come un chatbot che come un motore di ricerca tradizionale.

Monetization Gateway: come funziona il nuovo sistema

Monetization Gateway è un servizio pensato per monetizzare l’accesso al web da parte delle intelligenze artificiali. Alla base del sistema ci sono delle microtransazioni scambi di importi minuscoli che utilizzano criptovalute in particolare le stablecoin criptovalute il cui valore è ancorato a quello del dollaro.

Il meccanismo escogitato da Cloudflare copre sia i casi in cui un’AI consulta un sito per rispondere a una query, sia quelli in cui i contenuti vengono usati per addestrare i modelli. Per quanto riguarda il lato tecnico, Cloudflare si poggia su uno standard aperto chiamato x402 già supportato da realtà come Amazon Web Services, Coinbase, Google, Mastercard, Stripe e Visa.

Il ruolo delle criptovalute

Le criptovalute, e in particolare le stablecoin, sono fondamentali per il funzionamento di Monetization Gateway. Grazie alla loro frazionabilità, permettono di effettuare microtransazioni che sarebbero impossibili con le valute tradizionali. Inoltre, il loro valore stabile le rende ideali per transazioni di questo tipo.

Il pagamento richiesto dipende dal numero di token utilizzati dall’AI per leggere e processare un sito. Per esempio, per scrivere, editare e revisionare un saggio breve servono circa 10mila token, mentre altri compiti, come la creazione di un sito o l’analisi di un database, ne consumano di più.

Il futuro del web a pagamento

Cloudflare ha fissato una data, il 15, a partire dalla quale il nuovo sistema entrerà in azione. Le impostazioni predefinite dei nuovi utenti del servizio prevederanno la Monetization Gateway, anche se sarà ovviamente possibile cambiare le impostazioni di default e disattivare la funzione.

Dopo trent’anni di web gratuito per tutti, forse le cose stanno per cambiare. Con l’avvento delle intelligenze artificiali e la necessità di monetizzare l’accesso ai contenuti, il modello di business del web potrebbe evolversi verso un sistema basato su microtransazioni e criptovalute.