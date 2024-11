Il contesto economico italiano secondo Moody’s

Recentemente, Moody’s ha confermato il rating dell’Italia a ‘Baa3’ con un outlook stabile, chiudendo così un ciclo di revisioni che ha coinvolto anche altre agenzie di rating come Fitch e S&P. Questa decisione, sebbene rassicurante, non deve nascondere le sfide significative che il paese deve affrontare. L’agenzia ha messo in evidenza il rallentamento della crescita economica, con previsioni di un incremento del PIL limitato a +0,9% nel 2025 e +1% nel 2026, influenzato negativamente dalla situazione economica tedesca.

Debito pubblico e deficit fiscale

Un altro punto cruciale sollevato da Moody’s riguarda il debito pubblico italiano, previsto in aumento fino a raggiungere il 139,7% del PIL nel 2024 e oltre il 143% entro il 2027. Sebbene il deficit fiscale sia destinato a scendere al 4,6% del PIL nel 2024, rispetto al 7,2% del 2023, questa riduzione non sarà sufficiente a invertire la tendenza crescente del debito. L’agenzia ha sottolineato che i costi medi del debito stanno aumentando, con i pagamenti degli interessi che potrebbero raggiungere l’8,2% delle entrate nel 2025.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)

Moody’s ha anche espresso preoccupazione riguardo all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Nonostante i fondi continuino a sostenere le prospettive economiche, i risultati ottenuti finora sono stati descritti come “contrastanti”. L’agenzia ha avvertito che sarà impegnativo per l’Italia spendere tutte le risorse disponibili entro la fine del 2026, evidenziando la necessità di una gestione più efficace dei fondi pubblici.

Le reazioni del governo italiano

Il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, ha commentato la situazione economica, definendola complessa e sottolineando la necessità di sacrifici per mantenere i conti in ordine. Ha anche evidenziato i successi ottenuti grazie a un approccio prudente, come la riduzione dello spread e il miglioramento dell’outlook da parte di alcune agenzie di rating. Tuttavia, la manovra economica in corso presenta diverse sfide, tra cui la questione del canone Rai, che sta bloccando il decreto fiscale in Senato.

Conclusioni e prospettive future

In sintesi, la conferma del rating da parte di Moody’s rappresenta un segnale di stabilità, ma le sfide economiche rimangono significative. La necessità di riforme strutturali e di una gestione più efficace delle risorse pubbliche è fondamentale per garantire una crescita sostenibile nel lungo termine. Con l’attesa per il vertice tra i leader politici italiani, il futuro economico del paese dipenderà dalla capacità di affrontare queste sfide in modo efficace.