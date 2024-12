Wall Street in attesa di dati cruciali

La seduta di oggi a Wall Street si apre con movimenti contenuti, riflettendo l’attesa degli investitori per i prossimi dati sull’inflazione. Domani, infatti, saranno resi noti i prezzi al consumo, seguiti giovedì dai prezzi alla produzione. Questi eventi potrebbero influenzare significativamente i mercati, creando un clima di incertezza tra gli operatori. All’apertura, il Dow Jones registra una perdita di 91,40 punti, pari al -0,21%, mentre lo S&P 500 mostra un leggero rialzo di 2,17 punti (+0,04%). Il Nasdaq, invece, guadagna 46,21 punti, segnando un incremento dello 0,23%. Questo scenario evidenzia la cautela degli investitori, che preferiscono attendere i dati economici prima di prendere decisioni significative.

Novità nel settore automobilistico: Ferrari e Andretti

Nel frattempo, il settore automobilistico è in fermento con l’annuncio di un importante accordo tra Ferrari e Andretti Formula Racing. A partire dal 2026, Ferrari fornirà power unit e cambi alla scuderia Andretti, a condizione che la loro iscrizione al Campionato FIA di Formula 1 venga approvata. Questo accordo rappresenta un passo significativo per entrambe le scuderie nel panorama della Formula 1, evidenziando l’importanza della collaborazione tra i team per affrontare le sfide future. La Formula 1 sta vivendo un periodo di grande trasformazione e questo accordo potrebbe avere un impatto notevole sulle prestazioni di Andretti, che cerca di affermarsi nel campionato.

L’Italia leader nell’intelligenza artificiale

L’Italia si afferma come leader nel campo dell’intelligenza artificiale grazie al progetto IT4LIA AI Factory, selezionato dalla Commissione Europea. Questa iniziativa prevede la creazione di un supercomputer avanzato presso il Tecnopolo di Bologna, destinato a potenziare settori strategici come l’agroalimentare e la cybersecurity. Con un investimento di 430 milioni di euro, il progetto mira a posizionare l’Italia all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo tecnologico. La creazione di questo supercomputer non solo supporterà l’innovazione nel paese, ma contribuirà anche a rafforzare la competitività dell’industria italiana a livello globale.

Contratti e produzione industriale in Italia

In un altro sviluppo significativo, Lane, controllata di Webuild, ha ottenuto un contratto da 152 milioni di dollari per potenziare la viabilità sulla I-77 in Carolina del Sud. Questo progetto supporta lo sviluppo del nuovo impianto Volkswagen di Scout Motors a Blythewood, evidenziando l’importanza delle infrastrutture per il progresso industriale. Tuttavia, la produzione industriale in Italia rimane invariata a ottobre rispetto a settembre, secondo l’Istat. Nel trimestre agosto-ottobre, si registra una diminuzione dello 0,7%. Le variazioni nei comparti energetici e dei beni di consumo mostrano un aumento, mentre beni strumentali e intermedi calano, suggerendo una certa fragilità nel settore produttivo italiano.