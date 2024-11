in

Introduzione ai movimenti di Wall Street

La giornata di oggi a Wall Street si presenta con movimenti contrastanti, evidenziando l’incertezza che caratterizza i mercati finanziari. Dopo aver raggiunto un record nella chiusura precedente, il Dow Jones ha subito una flessione, mentre lo S&P 500 ha continuato la sua ascesa, segnando un nuovo massimo intraday. Questi sviluppi sono stati influenzati da recenti dichiarazioni del presidente eletto, Donald Trump, riguardanti l’imposizione di nuovi dazi sui prodotti importati.

Le minacce commerciali e il loro impatto

Le proposte di Trump di imporre dazi del 25% sui prodotti provenienti da Messico e Canada, insieme a un incremento del 10% per quelli cinesi, hanno generato preoccupazioni tra gli investitori. Tali misure potrebbero avere ripercussioni significative sulle valute nordamericane, con il dollaro canadese che ha toccato i minimi degli ultimi quattro anni e il peso messicano sotto pressione. All’apertura, il Dow Jones ha segnato una diminuzione di 156,35 punti, pari a un calo dello 0,35%, mentre lo S&P 500 ha registrato un aumento di 14,62 punti, corrispondente a un incremento dello 0,24%.

Performance delle azioni e delle materie prime

Il Nasdaq ha guadagnato 66,82 punti, segnando un progresso dello 0,35%. Sul fronte delle materie prime, il prezzo del petrolio WTI al Nymex è cresciuto dello 0,73%, attestandosi a 69,44 dollari al barile. In questo contesto, è interessante notare che WIIT ha recentemente acquistato 5.000 azioni proprie per un valore di 99.600 euro, nell’ambito del suo programma di buyback. Nonostante queste operazioni, il titolo ha registrato un calo dello 0,60% a Piazza Affari, chiudendo a 19,74 euro.

Investimenti e supporto governativo

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha ridotto i finanziamenti per Intel a 7,86 miliardi di dollari, rispetto agli 8,5 miliardi inizialmente previsti. Questo supporto mira a potenziare la produzione di semiconduttori e progetti di packaging avanzati, sostenendo anche un significativo investimento futuro di Intel nel paese. Inoltre, LightOn, una società francese specializzata in intelligenza artificiale generativa, ha fatto il suo debutto su Euronext Growth Paris, raccogliendo 11,9 milioni di euro attraverso un’IPO, con una capitalizzazione di mercato di 62 milioni di euro.

Conclusioni sui recenti sviluppi

In sintesi, i recenti sviluppi a Wall Street evidenziano un panorama complesso, dove le minacce commerciali e le fluttuazioni delle azioni si intrecciano con opportunità di investimento. La proposta di acquisto delle attività di Advanced Computing da parte dello Stato francese ha portato a un incremento significativo del titolo Atos alla Borsa di Parigi, evidenziando come le dinamiche di mercato possano cambiare rapidamente. Gli investitori dovranno rimanere vigili e pronti ad adattarsi a un ambiente in continua evoluzione.