Andamento delle borse europee

Le borse europee hanno mostrato movimenti contenuti, con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha chiuso in progresso dello 0,5%, raggiungendo i 34.400 punti. Tra i titoli più performanti, Stm ha guadagnato 2,5%, seguito da Bper con un incremento dell’1,4% e Unicredit che ha visto un aumento del 1,3%. Al contrario, Moncler ha registrato un calo del 1,6%, insieme a Generali e Hera, entrambe in ribasso del 1,2%.

Attese per la Federal Reserve

Il focus degli investitori è attualmente sulla Federal Reserve, che si prevede possa annunciare un taglio dei tassi di 25 punti base. Gli analisti sono particolarmente interessati all’aggiornamento del dot plot, il grafico che mostra le proiezioni dei funzionari riguardo il costo del denaro, e alle dichiarazioni del presidente Powell, che potrebbero fornire indicazioni sulle politiche monetarie future, in particolare per il 2025.

Le altre banche centrali

Domani, l’attenzione si sposterà sulla Bank of England e sulla Bank of Japan. Si prevede che la banca britannica manterrà invariato il costo del denaro, anche in considerazione dei recenti dati sull’inflazione, che sono risultati superiori alle attese. Per quanto riguarda la banca centrale giapponese, è improbabile che si verifichi un aumento dei tassi, dato il contesto economico attuale.

Mercati obbligazionari e materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta intorno ai 116 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,4% e quello del benchmark tedesco al 2,24%. Sul fronte delle materie prime, il petrolio Brent ha superato i 74 dollari al barile, mentre l’oro è scivolato sotto i 2.640 dollari l’oncia.

Andamento del Forex e delle criptovalute

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro è sceso a 1,048, mentre il dollaro/yen oscilla intorno a 154, in attesa della riunione della BoJ di giovedì. Per quanto riguarda le criptovalute, il Bitcoin si attesta vicino ai 104.000 dollari.

Novità nel settore aereo e tecnologico

In ambito aereo, ITA Airways e Icelandair hanno firmato un accordo di codeshare per migliorare la connettività tra Roma e Reykjavik, offrendo ai clienti nuove opportunità di viaggio. Inoltre, Accenture ha annunciato l’intenzione di acquisire il Gruppo IQT, specializzato in servizi ingegneristici per progetti infrastrutturali, combinando le competenze digitali di Accenture con l’esperienza del Gruppo IQT.