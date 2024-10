in

Il miglioramento del rating di Mps da parte di Fitch

Dopo un avvio positivo, il titolo di Mps ha registrato un lieve rialzo dello 0,10% a Piazza Affari. Venerdì scorso, a mercati chiusi, la banca ha annunciato che Fitch Ratings ha migliorato il suo rating, portando il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) a “BB+” da “BB” e il Viability Rating (VR) a “bb+” da “bb”. Questo upgrade è significativo e riflette i miglioramenti nella capacità di generare capitale e nel profilo di rischio della banca.

Impatto dell’upgrade sul mercato

Il miglioramento del rating arriva in un momento cruciale, in vista della pubblicazione dei conti del terzo trimestre, prevista per il 7 novembre. Secondo Fitch, l’upgrade è il risultato di una buona esecuzione delle iniziative strategiche e di un modello di business diversificato che ha contribuito a un buon andamento dei ricavi. La banca ha dimostrato di saper mantenere un’efficace gestione dei costi, il che ha portato a un significativo miglioramento della redditività.

Prospettive future e stabilità

Fitch ha anche sottolineato che il rialzo dei rating considera livelli di capitale superiori alla media del settore e la stabilità della base dei depositi. L’outlook è passato a positivo, suggerendo che ci sono potenziali margini per ulteriori miglioramenti in futuro. Questo è un segnale incoraggiante per gli investitori, che attendono con interesse i risultati finanziari della banca.